Ruta Buscadora Fluvial cerró su recorrido por el río Magdalena en Mompox, Bolívar

Después de recorrer 20 municipios ribereños del Magdalena, en el norte del país, la Ruta Buscadora Fluvial de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) culminó su recorrido itinerante en el distrito patrimonio de Santa Cruz de Mompox, en Bolívar.

Durante los 23 días de recorrido, entre el 5 y el 27 de octubre, la ruta pasó por Barrancabermeja, Puerto Wilches, Cantagallo, San Pablo, Gamarra, La Gloria Regidor, El Banco, San Martín de Loba, Barranco de Loba, Armenia, Pinillos, Santa Coa Sitio Nuevo, Magangué, Barbosa, Pansegüita, Retiro, Magangué, Santa Bárbara de Pinto y Puerto San Francisco -en Santa Cruz de Mompox.

La ruta impactó a 1.541 personas con acciones de pedagogía, recibió información de 102 personas dadas por desaparecidas para avanzar en sus solicitudes de búsqueda, tomó 79 muestras genéticas y 112 personas se acercaron para entregar información que contribuirá a la búsqueda.

Luz Janeth Forero Martínez, directora general de la Unidad de Búsqueda, destacó la posibilidad de llegar por primera vez a lugares donde no había llegado la institucionalidad: «Es muy significativo terminar este recorrido que inició hace cerca de un mes en Barrancabermeja. Es la forma de llegar a los sitios más apartados del país y contribuir con el alivio del sufrimiento de quienes sufrieron el flagelo de la desaparición».

Estas acciones humanitarias fueron posibles luego de un recorrido de 122 millas náuticas (227 kilómetros) por el río más grande del país, que es también uno de los cuerpos de agua utilizados para la disposición de cuerpos de personas dadas por desaparecidas a causa del conflicto armado. Según la investigación humanitaria y extrajudicial, el universo en construcción registra 2.365 personas dadas por desaparecidas, cuyos cuerpos sin vida habrían sido dispuestos en este cuerpo de agua.

A la par de La Ruta Buscadora – Unidad Fluvial, avanza el recorrido de La Ruta Buscadora – Unidad Móvil por las carreteras del norte del país. Este comprende más de 50 municipios y va entre el 10 de octubre y el 9 de diciembre, en los departamentos de Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, La Guajira y Cesar. Para conocer más detalles sobre el avance de La Ruta Buscadora y las fechas de atención, pueden consultar el sitio web de esta estrategia.