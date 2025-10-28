¿Qué derechos tiene un arrendatario después de haber vivido en una propiedad durante más de 10 años?

Hoy en día muchas familias y jóvenes optan por tomar arriendos o alquileres en las diferentes ciudades del país. Esto se debe a que, el comprar una vivienda en la actualidad es algo complejo, ya que no muchos pueden permitirse por los altos costos, la documentación y demás. Pese a que en algunas regiones se ofrecen subsidios de vivienda, el tener un acceso a una, también conlleva una gran responsabilidad y requisitos para poder aplicar.

Por otro lado, para los arrendadores de estas viviendas puede significar un ingreso extra en su base económica, pues en algunos casos, son los propietarios los que establecen el canon para el arrendamiento del lugar. Es así que, muchos adquieren un apartamento o casa, ya sea por contrato con alguna aseguradora o de forma directa con el dueño.

Sin embargo, existe la otra parte dentro de estos tratos, y son los arrendatarios que tomen el sitio, pues se rigen bajo una serie de condiciones propuestas por el propietario. Si bien todo se sujeta a una reglamentación, muchos de los habitantes, pueden durar meses, incluso años en el mismo lugar.

¿Qué pasa cuando se habita por más de diez años una vivienda?

Cualquier persona puede vivir sin problema durante años en una casa o apartamento, siempre y cuando cumpla con lo que se haya pactado con el dueño del lugar. Pese a esto, la preocupación de algunos arrendadores es que sus viviendas puedas ser tomadas por los inquilinos cuando llevan cierto tiempo establecido.

Si bien existen algunos mitos alrededor de esto, según el Ministerio de Justicia, esto sí puede llegar a ser posible gracias al Proceso de Declaración de Pertenencia, la cual establece que, el arrendatario puede solicitar “su parte” por los años vividos o el tiempo transcurrido.

Derechos y requisitos que tiene un arrendatario bajo esta ley

El Ministerio de Justicia y del Derecho establece que, para que el arrendatario pueda solicitar un poder sobre la vivienda de otro como legítimo dueño, deberá de hacer una solicitud formal ante un juez de competencia civil, donde este analizará el caso bajo una sentencia judicial.

Asimismo, estos son algunos puntos a tener en cuenta antes de proceder legalmente:

La prescripción adquisitiva: es una de las formas de adquirir la vivienda o sitio, y se da cuando se ha poseído el bien (cuando se actúa como el dueño del bien sin serlo) en un tiempo determinado y el verdadero dueño de este no lo reclama en un tiempo determinado.

Por otro lado, el ministerio deja en claro que existen dos formas de prescripción adquisitiva:

Prescripción adquisitiva ordinaria: Para los bienes inmuebles, el arrendatario deberá tener una posesión de 5 años y deberá contar con un título que demuestre que adquirió el predio o cualquier otro documento que pruebe la adquisición de la posesión del predio (por ejemplo, un contrato de compraventa).

Para los bienes inmuebles, el arrendatario deberá tener una posesión de 5 años y deberá contar con un título que demuestre que adquirió el predio o cualquier otro documento que pruebe la adquisición de la posesión del predio (por ejemplo, un contrato de compraventa). Prescripción adquisitiva extraordinaria: Para los bienes inmuebles deberá tener posesión de 10 años y en este caso no se necesita tener un título que pruebe la posesión, sin embargo, si deberá probar con otros medios que tiene la posesión del bien (por ejemplo, pagos de impuestos y mantenimiento del bien).

