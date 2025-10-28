Ocho vehículos incautados y dos capturas por homicidio, balance judicial en el Quindío

Armenia

En Armenia, la Policía del Quindío incautó ocho vehículos avaluados en 450 millones de pesos cuyos propietarios fueron engañados y estafados con falsa renta de carros

La actividad se desarrolló a través de órdenes de inmovilización por parte de la Fiscalía en los barrios Calima, Uribe y Popular, logrando la incautación de estos vehículos, los cuales se encontraban desaparecidos a través de la modalidad de renta carros.

Le puede interesar: Recuperan 25 vehículos que habían sido hurtados en Valle, Quindío y Risaralda

Los delincuentes tenían como modus operandi buscar personas propietarias de automóviles, a quienes convencían de dejarlos a disposición bajo la modalidad de renta con la elaboración de contratos, cuyo pago era puntual de manera inicial, con el propósito de generar seguridad y confianza y así más personas pudieran vincularse.

Las víctimas manifestaron que desde hace algún tiempo desconocían la ubicación de su vehículo y de las personas con las que hicieron el supuesto contrato. También solicitaban préstamos de dinero y dejaban como prenda de pago, los automóviles de las víctimas.

Los vehículos fueron dejados a disposición de autoridad competente, quienes serán los encargados de determinar la entrega a sus dueños.

Capturas por delito de homicidio

La Policía Quindío en ofensiva contra el delito en coordinación con la fiscalía general de la Nación, obtuvo importantes resultados operativos con la captura de dos personas por diferentes delitos entre ellos homicidio y porte ilegal de armas de fuego.

El primer caso se presentó en zona urbana del municipio de Viterbo – Caldas, mediante la materialización de una orden de captura vigente desde el 30 de septiembre de 2025, en contra de alias “El Pastuso” de 29 años de edad por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego.

Esta persona era solicitada por el Juzgado Primero Penal Municipal, por los hechos ocurridos el 6 de septiembre de 2025, donde con arma de fuego le ocasionó múltiples lesiones al ciudadano George Brayan Chaverra Holguín de 22 años de edad en medio de una riña que tuvo lugar en el barrio Simón Bolívar de la ciudad de Armenia, heridas que generaron su fallecimiento posteriormente.

El capturado registra anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por los delitos de lesiones personales y homicidio.

De otro lado, mediante diligencia de allanamiento y registro, se logró la captura en flagrancia de alias “Care Bóxer” en el municipio de Córdoba – Quindío, por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

Cabe resaltar que alias “Care Bóxer” se encuentra condenado a 39 años de prisión por el delito de homicidio y se había fugado de la Cárcel de Girón – Santander, el pasado mes de junio de 2025.

Este hombre tenía una trayectoria criminal de 18 años aproximadamente, hacía parte de la estructura criminal “La Línea de la Muerte” dedicados al homicidio agravado, tráfico de estupefacientes y extorsión.