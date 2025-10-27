Frente a la cárcel Peñas Blancas en Calarcá Quindío asesinaron un hombre luego de visitar a su hijo

Armenia

En el Quindío, asesinaron a un hombre a la salida de la cárcel de mediana seguridad luego de visitar a su hijo que está preso, la víctima tenía antecedentes por varios delitos

Como Jesús Antonio Tavares alias “Chucho” de 58 años de edad, fue identificada la persona que fue asesinada en la tarde del sábado 25 de octubre en el municipio de Calarcá.

El hecho se presentó en la calle 16 con carrera 34 en un parqueadero público frente a la cárcel de Peñas Blancas, momentos en que es agredido por impacto de arma de fuego por dos personas que se movilizaban en motocicleta.

Según la Policía el hombre fue trasladado al hospital local, donde por la gravedad de las heridas fallece; por otra parte, resultó lesionada otra persona, quién fue trasladado a centro hospitalario en la ciudad de Armenia.

La víctima del ataque sicarial según información de la Policía era integrante del grupo de delincuencia común organizado “Los Chukis” desarticulado en el año 2017, desempeñaba el rol como administrador de un lugar de expendio estupefacientes.

Alias “Chucho: tenía antecedentes por el delito de tráfico de estupefacientes, concierto para delinquir y amenazas; esta persona se encontraba en el establecimiento penitenciario visitando a un hijo, quien se encuentra recluido por el delito de homicidio.

El secretario del Interior del Quindío, Jaime Andrés Pérez indicó “Sí, efectivamente, ocurre un asesinato en el municipio de Calarcá, era conocido con el alias “Chucho. Estamos también haciendo las investigaciones pertinentes.

Pero esta es una constante y le quiero contar que en el departamento del Quindío es una constante de los homicidios y las personas asesinadas todas en su gran mayoría tienen anotaciones, lamentablemente son al parecer pues rencillas entre grupos delincuenciales”