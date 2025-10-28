Miley Cyrus se une a Avatar con “Dream As One” y lanza “Maybe It’s” en plataformas digitales

OPSHOT - La cantautora estadounidense Miley Cyrus actúa en el escenario durante la 66ª Entrega Anual de los Premios Grammy en el Crypto.com Arena de Los Ángeles el 4 de febrero de 2024. (Foto de Valerie Macon / AFP) (Foto de VALERIE MACON/AFP vía Getty Images ) / VALERIE MACON

Miley Cyrus, una de las voces más versátiles y provocadoras del pop contemporáneo, se une al universo cinematográfico de Avatar con “Dream As One”, canción oficial de la película Avatar: Fire and Ash, que se estrenará el 19 de diciembre.

El tema, disponible desde el 14 de noviembre, fue compuesto junto a Mark Ronson, Andrew Wyatt y Simon Franglen, y será parte del cierre emocional de la cinta.

La inspiración detrás de “Dream As One” nace de una vivencia personal: la pérdida de su casa en los incendios de Malibu en 2018.

Cyrus ha descrito esta canción como una “medicina musical”, que conecta con los valores de sanación, unidad y resiliencia que atraviesan la historia de Avatar, una saga que desde su primera entrega ha explorado la conexión entre los seres vivos y la naturaleza.

Avatar: Fire and Ash introduce una nueva tribu en Pandora: los Ash People, habitantes de regiones volcánicas, que representan una amenaza para los protagonistas Jake Sully y Neytiri.

La película promete ser la más intensa de la franquicia, con una narrativa centrada en el duelo, la resistencia y los dilemas morales.

Además, Miley Cyrus lanzó “Maybe It’s”, un sencillo breve pero cargado de sensibilidad, disponible en todas las plataformas digitales.

Este lanzamiento marca el inicio de una nueva etapa creativa tras su álbum Something Beautiful, un proyecto introspectivo que consolidó su madurez artística.

En los últimos años, Cyrus ha sido reconocida con dos premios Grammy por su éxito global “Flowers”, y ha sido elogiada por su capacidad de reinventarse sin perder autenticidad.

Con estos dos lanzamientos, Miley Cyrus reafirma su lugar como una artista capaz de conectar con distintas generaciones, tanto desde el escenario como desde la pantalla grande.