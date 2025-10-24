Carín León canta con Bon Jovi: en español o en ingles?

Miami, 24 de octubre de 2025. El embajador global de la música mexicana, Carín León, sigue rompiendo fronteras. Esta vez, lo hace al unirse a una leyenda viva del rock: Bon Jovi. Juntos presentan la versión bilingüe de “We Made It Look Easy / Hicimos Que Pareciera Fácil”, una colaboración que forma parte del nuevo álbum Forever (Legendary Edition), el decimosexto trabajo de estudio de la banda estadounidense.

La canción, que mezcla versos en inglés y español, es una poderosa balada rock con tintes de música regional mexicana. Carín León aporta su sello vocal y lírico, con una interpretación cargada de emoción y fuerza, mientras Bon Jovi mantiene su estilo clásico, creando una fusión que ha sido celebrada por la crítica y los fans de ambos artistas.

BON JOVI Y CARIN LEON 2 CREDITO Ampliar

“Estoy muy orgulloso, casi no me la creo. Bon Jovi es más que un ícono, es un referente cultural. Esta colaboración es un regalo de la música”, expresó Carín León, quien se convierte en el único artista latino en participar en esta edición especial del disco, junto a figuras como Bruce Springsteen, Robbie Williams, Jelly Roll y Avril Lavigne.

La relación entre Carín y Bon Jovi ya había dado señales de cercanía. En septiembre, León anunció su debut en la Sphere de Las Vegas, el recinto más avanzado del mundo, con una serie limitada de siete fechas.

En un video compartido en Instagram, se le ve en una videollamada con Jon Bon Jovi, celebrando su llegada al icónico escenario.

La colaboración con Bon Jovi se suma a una lista de alianzas internacionales que han consolidado a Carín León como uno de los artistas latinos más influyentes en el mercado anglo. En el último año, ha trabajado con Kacey Musgraves, Leon Bridges y Kane Brown, en temas como “Lost In Translation”, “It Was Always You (Siempre Fuiste Tú)” y “The One (Pero No Como Yo)”.

Con “Hicimos Que Pareciera Fácil”, Carín León no solo canta con una leyenda del rock, sino que reafirma que la música mexicana tiene un lugar en los escenarios más grandes del mundo.