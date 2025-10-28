“Milagrosamente vivo”: habló sobreviviente de la masacre en Villa Esperanza en Floridablanca

Bucaramanga

Un sobreviviente de la masacre ocurrida en Floridablanca, Santander, relató cómo escapó de los sicarios que asesinaron a quienes serían sus amigos en el asentamiento humano Villa Esperanza, alias ‘pirata’, como se identificó, contó que se escondió en los matorrales donde permaneció mientras escuchaba la ráfaga de disparos.

El joven que logró salir con vida e ileso del lugar, reconoció que, aunque tiene graves problemas de drogadicción, asegurando que no es ningún expendedor, sino solo consumidor, expresó que ni él, ni sus amigos merecían morir de esa forma y relató los angustiosos momentos que vivió.

“Entraron encapuchados, cuando menos pensamos iban repartiendo bala. Yo como pues me escondí en el monte, gracias a Dios. Pero delicado, se metieron hasta abajo por la carretera también, se metieron como una emboscada. Pues yo le pillo el empeine largo, el cargador ese alargado. Yo soy solo consumidor, ellos no trabajaban en eso. Uno vive es poseído por esta droga, con ganas de dejarla, pero es difícil, es difícil. Uno a veces busca la muerte por deporte, cuando llegan a buscarlo, ahí sí a uno le tiembla las patas, no sabe uno por dónde queda la salida, no sabe uno qué hacer”, relató alias ‘pirata’.

La comunidad de Villa Esperanza afirma que el miedo se ha apoderado del sector manifiestan que no porque sean habitantes de calle tienen que pasar por estas situaciones. Recordemos que, de acuerdo con las autoridades, la principal hipótesis sobre esta masacre apunta a un ajuste ilegal de cuentas entre bandas dedicadas al microtráfico que operan en el área metropolitana.