Miguel Grisales gana la consulta del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes en el Quindío

El aspirante de la Colombia Humana es el ganador de la consulta del Pacto Histórico en el Quindío Foto: Cortesía Facebook Miguel Grisales

Armenia

Miguel Grisales de la Colombia Humana es el ganador de la Consulta Popular del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes del Quindío luego del proceso de pre conteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Según el boletín 17 de la registraduría con el 100% de las mesas escrutadas, Miguel Grisales logró 6179 votos, frente a los 5266 de Carlos Ernesto Rozo y los 2.826 de Cristian David Giraldo que ocuparon los tres primeros lugares, en el cuarto lugar Mónica Paola Bolívar con 2718, votos, quinto lugar con 1762 votos para Natalia del Pilar Marín y sexto lugar Álvaro Molina 1611 votos.

En el Quindío de 503.910 aptas para votar el Quindío, votaron 26,499 es decir el 5.25% del potencial electoral, de estos 26.499, fueron 20.362 en total por candidatos o partidos, es decir hubo 2731 votos, nulos y 3406 votos no marcados.

Foto: Cortesía Registraduría Ampliar

Miguel Ángel Grisales Suárez tiene de 30 años de edad, tiene formación técnica en el Sena y en la Escuela de Administración Pública, desde hace 10 años milita en la Colombia humana y ha ejercido liderazgo comunal en el barrio Los Quindos de Armenia.

En redes social el precandidato del Pacto Histórico Miguel Grisales escribió

“Envío un mensaje de unidad y cariño. Felicitar a todos los compañeros candidatos que han hecho una campaña muy bonita con sus equipos y con la gente. A partir de las 4:00 pm la campaña queda atrás y llega el desafío de la unidad después de las complejas dinámicas electorales.

Y agregó “Para todos ha sido un reto y una enseñanza, espero que esa experiencia conjunta nos sirva para tener un proceso ganador en marzo. Mi compromiso de respetar los resultados electorales y acompañar a la lista que se conforme y la campaña presidencial.

Recuerden que la unidad es la victoria y el pacto histórico será con la gente, con el pueblo.

Muchas gracias a todos los que contribuyen en cada una de las campañas. Es hora de ser grandes ante el momento histórico. Un abrazo solidario para todos.