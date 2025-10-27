Resultados de consulta del Pacto Histórico en el Quindío con denuncias por presunto constreñimiento

Armenia

Con normalidad en materia de orden público se cumplió la jornada electoral de consulta del Pacto Histórico en los 12 municipios del departamento del Quindío, sin embargo, dos denuncias de voceros de esta colectividad marcaron el antes, durante y después de la contienda electoral del domingo 26 de octubre.

Presuntas presiones, presunto constreñimiento electoral

Voceros del pacto histórico en el Quindío es que al parecer actores políticos ajenos a esa colectividad habrían presionado para votar por precandidatos que no representan la base popular en la consulta de ayer domingo, las autoridades anunciaron investigaciones sobre este tema en particular.

Concejal Jonathan Rojo

Ese es un asunto que nos preocupó, hemos generado unas alertas y unas denuncias públicas porque efectivamente hubo intereses de sectores políticos tradicionales, a través de la injerencia en esta votación, particularmente mediante el apoyo de contratistas de diferentes administraciones tanto en el orden de lo municipal como de lo departamental”

Y agregó “tenemos que llevar unas quejas al comité de ética y de garantías electorales del partido, pero también ante las entidades competentes para que tanto Procuraduría como fiscalía puedan determinar si se configuraron hechos que genere una contravención a la ley en el caso, por ejemplo, de constreñimiento electoral, en el caso de proselitismo y participación política de servidores públicos que son delitos electorales muy serios y que sabemos que alteran el curso de lo que tendría que ser esta jornada democrática donde es la voluntad popular la que se exprese y donde de manera libre la ciudadanía pueda tomar estas decisiones”

Autoridades anuncian investigaciones

El secretario del Interior del Quindío, Jaime Andrés Pérez indicó “precisamente en el puesto de mando unificado se tocó el tema, ya se están haciendo las investigaciones pertinentes y digamos que estamos muy atentos a cualquier novedad que se pueda presentar frente al constreñimiento electoral”

Play/Pause Jaime Andrés Pérez, secretario del Interior del Quindío 00:15 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Denuncias por falta de mesas de votación suficientes

El balance de las autoridades fue positivo en la jornada de la consulta del pacto histórico, sin embargo, las mayores quejas fueron por la falta de mesas de votación en algunos puestos de votación como en el sector del CAM lo que genero filas y demoras, así lo denuncio el concejal del pacto histórico Jonathan Rojo

De acuerdo con la personera municipal, Juliana Victoria Ríos Quintero, la jornada transcurrió con total tranquilidad y sin alteraciones del orden público. Solo se presentó una queja relacionada con la habilitación de mesas de votación, ya que en algunos puestos únicamente se encontraban disponibles dos mesas, y en la mesa número uno, donde usualmente votan los adultos mayores, se registraron largas filas.

“Esta situación fue atendida oportunamente por los delegados de la Registraduría Nacional del Estado Civil, quienes habilitaron un nuevo cubículo para agilizar el proceso y garantizar la comodidad de los votantes”, explicó la personera.