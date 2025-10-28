Inexperiencia en el manejo: la primera causa de accidentes de tránsito en Cartagena

Cartagena

Pese a las diferentes campañas de educación y seguridad vial adelantadas por el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), la inexperiencia en la conducción de vehículos continúa siendo la principal causa de los accidentes de tránsito registrados en la ciudad durante el último año.

De acuerdo con los informes más recientes del DATT, un alto porcentaje de los incidentes viales involucra a conductores con pocos meses de experiencia o sin la capacitación adecuada para transitar de forma segura. Esta situación se ha reflejado, especialmente, en el incremento de siniestros protagonizados por motociclistas jóvenes y conductores que no cuentan con licencia o entrenamiento formal.

“Queremos hacer un llamado a todos los ciudadanos para que se formen correctamente antes de conducir. La falta de experiencia y el desconocimiento de las normas básicas de tránsito están cobrando vidas en nuestras vías. Por eso, desde el DATT, seguimos fortaleciendo nuestras capacitaciones a los actores viales y promoviendo la importancia de conducir con total responsabilidad y respeto por la vida”, señaló José Ricaurte, director del DATT.

En lo que va de 2025, el equipo de educación vial del DATT ha impactado a más de 45 mil actores viales a través de campañas pedagógicas, capacitaciones enfocadas en las normas de tránsito y la pericia al volante.

Según las estadísticas oficiales, la inexperiencia en el manejo representa el 28,68% del total de accidentes, seguido por la desobediencia a las señales de tránsito, que alcanza el 7,97%.

La Administración Distrital continuará implementando campañas pedagógicas y controles más rigurosos para promover una conducción responsable. Entre las medidas se incluyen jornadas de educación vial en instituciones educativas, cursos gratuitos de capacitación para motociclistas y el fortalecimiento de los operativos de control de licencias y velocidad.

El DATT reitera su compromiso con la seguridad de todos los cartageneros e invita a los conductores a respetar las normas de tránsito, mantener la prudencia al volante y contribuir a reducir las cifras de accidentalidad en la ciudad.