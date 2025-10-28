Hoy tenemos mucha siembra de coca en el país, mire como está el Catatumbo: Andrés Guerra

En Sin Anestesia de La Luciérnaga, un programa de Caracol Radio, estuvo el precandidato del Centro Democrático, Andrés Guerra, quién manifestó su preocupación por el incremento de cultivos de Coca de en Colombia, luego de que el presidente Petro, asumiera el cargo, pues al parecer, luego de que se declaró la zona binacional, las condiciones en el Catatumbo, en lugar de mejorar, empeoraron.

A su vez, explicó que el mandatario no ha tenido mano dura con las mafias colombianas que han perpetuado la producción de cocaína en el país, ya que, en sus palabras, Petro, en lugar de ser una piedra que impida esto, ha sido una ventana.

Asimismo, crítico lo que ha sucedido con uno de los propósitos que tenía el gobierno de Gustavo Petro con la propuesta de la Paz Total, la cual, en parte, prometía llevar un diálogo con estos grupos para erradicar la violencia, el narcotráfico y el cultivo de coca en la región.

“Hoy tenemos mucha siembra de coca, mire el Catatumbo. Luego, declara una región binacional que no funciona, la paz total va hacia un camino lamentable, dejo de ser piedra para ser ventana”, puntualizó el precandidato.

Le recomendamos: Iván Duque es un“ingrato y desleal”, con muchos errores durante su gobierno: Andrés Guerra

EE. UU. y las recientes amenazas de una posible invasión terrestre

Guerra manifestó que, pese a la gravedad de la situación en cuanto a lo que está sucediendo con el presidente, Estados Unidos debería de enfocarse más en Venezuela, pues asegura que ya es tiempo y que las cosas con ese país, no pueden seguir así.

Además, añadió que, el simple hecho de que se haya incluido al mandatario dentro de La Lista Clinton, de cierta manera, también dejaba mal la imagen que debería de proyectar un país como lo es Colombia, de igual manera, también aseguró que la paz total propuesta por Petro, ha fracasado.

Lea también: El país debe entender que el Estado no está para hacer más leyes, sino para ser útil: Andrés Guerra

Mire la entrevista completa aquí