Cuatro presuntos jíbaros fueron capturados en ofensiva contra el tráfico de drogas en Cartagena

En el marco de la estrategia integral contra el tráfico local de estupefacientes, funcionarios de la Policía Nacional de Colombia, realizaron operativos contra estructuras delincuenciales que afectan la tranquilidad y seguridad ciudadana.

En el barrio San Pedro Mártir, sorprendido un jíbaro comercializando estupefacientes

Uniformados de la Policía Nacional, capturaron en flagrancia a alias ‘el Oscar’, de 18 años de edad, quien fue sorprendido comercializando más de 80 dosis de base de coca en el sector.

Los indiciados, son señalados por la comunidad de ser los responsables de la venta de estupefacientes en diferentes sectores del barrio.

‘El Rafa’, fue capturado con varias dosis de estupefacientes

Mediante actividades de registro y control por parte de las patrullas de vigilancia en la calle 102 del barrio San José de los Campanos, fue capturado ‘el Rafa’, con más de 50 dosis de base de coca, listas para ser distribuidas en el sector.

En el corregimiento de Barú, fue capturado alias ‘el Pedro’ con más de 20 dosis de cocaína

Durante operativos de registro y control, fue capturado ‘el Pedro’, por el delito de tráfico de estupefacientes, a quien le fueron encontradas más de 20 dosis de cocaína. El detenido se encontraba en inmediaciones del puente de Barú.

En el Laguito, capturado ‘el Oswaldo’, con varias dosis de droga sintética

Uniformados de la Policía Nacional, capturaron en flagrancia a alias ‘el Oswaldo’, de 24 años de edad, quien fue sorprendido comercializando más de 10 dosis de base de droga sintética (tusi).

Los estupefacientes decomisados y los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de las audiencias preliminares para resolver su situación jurídica.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en lo corrido del año se han capturado 2.371 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más de 585 kilos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca, bazuco, cocaína y tusi.

“Con estas acciones, buscamos reafirmar nuestro compromiso con la seguridad ciudadana, asestando golpes certeros a las organizaciones que afectan la convivencia en los territorios”, sostuvo.