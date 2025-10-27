El país debe entender que el Estado no está para hacer más leyes, sino para ser útil: Andrés Guerra
En Sin Anestesia de La Luciérnaga, un programa de Caracol Radio, habló el precandidato del Centro Democrático, Andrés Guerra, y manifestó lo que hoy necesita el país
En Caracol Radio estuvo el precandidato a la presidencia, Andrés Guerra, quien habló en el programa Sin Anestesia, de La Luciérnaga, y abordó el tema sobre cómo el Centro Democrático utiliza el antipetrismo como argumento y propuesta, pues explicó que las propuestas van más allá de solo eso.
Guerra aseguró que ellos como partido ya han recorrido los 32 departamentos de Colombia y han visto las necesidades que hoy por hoy pasa el territorio, ya que, también, se trata de entender las problemáticas que tienen los colombianos.
En desarrollo.