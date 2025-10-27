La LuciérnagaLa Luciérnaga

Programas

El país debe entender que el Estado no está para hacer más leyes, sino para ser útil: Andrés Guerra

En Sin Anestesia de La Luciérnaga, un programa de Caracol Radio, habló el precandidato del Centro Democrático, Andrés Guerra, y manifestó lo que hoy necesita el país

El país debe entender que el Estado no está para hacer más leyes, sino para ser útil: Andrés Guerra

Adriana Bibiana Mejía

En Caracol Radio estuvo el precandidato a la presidencia, Andrés Guerra, quien habló en el programa Sin Anestesia, de La Luciérnaga, y abordó el tema sobre cómo el Centro Democrático utiliza el antipetrismo como argumento y propuesta, pues explicó que las propuestas van más allá de solo eso.

Guerra aseguró que ellos como partido ya han recorrido los 32 departamentos de Colombia y han visto las necesidades que hoy por hoy pasa el territorio, ya que, también, se trata de entender las problemáticas que tienen los colombianos.

En desarrollo.

Vea la entrevista completa aquí

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad