“Me voy con Cepeda”: responde una de las ‘Liberales sin Piedad’ a respaldo del partido a Paloma

La decisión del Partido Liberal de respaldar a la senadora Paloma Valencia para la Presidencia desató una fractura interna en la colectividad, en donde están, quizá, el mayor número de rebeldes que apoyan la campaña de Iván Cepeda.

Al respecto, pasaron por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio la representante Olga Beatriz González, miembro de las “Liberales sin Piedad” que son cercanas al petrismo y el senador Miguel Ángel Pinto, quien se encuentra en la campaña de Paloma Valencia.

La representante González se desmarcó abiertamente de Valencia, por lo que podría enfrentarse a sanciones desde la dirección del partido.

“Yo, como liberal que soy, participaré y apoyaré al doctor Iván Cepeda, porque considero que su programa de gobierno recoge el interés de todos los colombianos, un país donde trabajemos por el medio ambiente, la transición energética y la reforma agraria”, dijo.

También aseguró: “Se ha equivocado el Partido Liberal. Históricamente ha cometido uno de los peores errores al aliarse con la ultraderecha de este país que ha representado la violencia y la guerra”.

“Cepeda es el gran enemigo”: Miguel Ángel Pinto

El senador Miguel Ángel Pinto defendió el respaldo a Paloma Valencia: “Para muchos liberales de base, la única que hoy puede sacar al país de este enredo se llama Paloma Valencia”.

Y agregó: “Iván Cepeda no es un enemigo del Partido Liberal o conservador (...) es el gran enemigo que tiene Colombia, porque nuestras instituciones y nuestro país están en juego”.