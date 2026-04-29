Curules de Paz respaldan a Iván Cepeda en acto político realizado en el Congreso Nacional

El candidato presidencial estará en la Plazoleta Muisca de Tunja en el “Cepeda Fest”.

Las 16 curules de la Circunscripción Especial para la Paz anunciaron su respaldo a la candidatura presidencial de Iván Cepeda, en un acto realizado en la Plaza Núñez del Congreso de la República.

Durante la jornada, los representantes de estas curules expresaron su apoyo político al senador y destacaron su trayectoria en defensa de las víctimas y la implementación de la paz.

John Jairo González Curiel, representante de Paz Antioquia, aseguró que “hay votos para el pueblo, para las víctimas y para la gente”.

Por su parte, Esneyder Gómez Salamanca, de la Citrep 1, afirmó que “nosotros creemos en Iván porque ha sido un batallador de la paz”.

Al recibir el respaldo, Iván Cepeda se identificó con los congresistas de paz y recordó su condición de víctima del conflicto armado. “Primero porque soy víctima, como ustedes lo han recordado, porque sé qué es lo que ha tocado a cada una de ustedes”, expresó.

Las curules de paz fueron creadas como parte del Acuerdo de Paz para garantizar representación política a las víctimas y a los territorios más afectados por décadas de conflicto armado en Colombia.