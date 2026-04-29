Funcionarios de UNGRD radicaron denuncia contra Leonidas Name y Carlos Carrillo
Caracol Radio conoció en EXCLUSIVA la denuncia que radicaron algunos funcionarios de la UNGRD ante la Fiscalía y la Procuraduría en contra de Leonidas Name y Carlos Carrillo por presuntos actos de acoso.
Name en su calidad de secretario General y Carrillo como director de la UNGRD.
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Laura Saavedra Martínez
Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...