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29 abr 2026 Actualizado 19:25

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Política

Funcionarios de UNGRD radicaron denuncia contra Leonidas Name y Carlos Carrillo

UNGRD

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Caracol Radio conoció en EXCLUSIVA la denuncia que radicaron algunos funcionarios de la UNGRD ante la Fiscalía y la Procuraduría en contra de Leonidas Name y Carlos Carrillo por presuntos actos de acoso.

Name en su calidad de secretario General y Carrillo como director de la UNGRD.

Noticia en desarrollo...

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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