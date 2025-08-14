El llamado de Asoportuaria para que el Gobierno nacional garantice el dragado a inicios del 2026

La Asociación de Puertos del Atlántico (Asoportuaria) hizo un llamado al Gobierno nacional para garantizar las vigencias futuras que puedan mantener el dragado del primer semestre del 2026.

En conversación con Caracol Radio, Lucas Ariza, director de Asoportuaria, sostuvo que el Ministerio de Transporte ha tenido un respaldo absoluto al dragado de la zona portuaria de Barranquilla y que esto se ve reflejado que, en 30 meses, no se ha tenido problemas con el calado.

Llamado y garantía

No obstante, hizo un llamado para que se garantice los recursos antes de que se termine el Gobierno Petro. Igualmente, destacó que el dragado está garantizado hasta diciembre de este año.

“En el momento oportuno se asignan las vigencias para poder hacer la contratación del dragado y no quedarnos sin draga, y para eso se necesita que el Ministerio del Transporte, junto con otras entidades, asignen las vigencias”, dijo Ariza.

El director de Asoportuaria insistió en que esto “ha sido la clave para garantizar el calado que se ha tenido en los últimos tres años.

“El Gobierno ha hablado sobre el plan del río Magdalena, se ha ejecutado el dragado, y lo que uno quisiera que este logro del Gobierno pueda llegar hasta el 7 de agosto de 2026 cuando entraría el nuevo Gobierno”, concluyó.

Cabe destacar que el calado operativo en el canal de acceso al Puerto de Barranquilla se ha mantenido en los 10 metros.