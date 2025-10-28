Falleció mono aullador por maltrato animal en Barrancabermeja

La secretaria de ambiente y transición energética del departamento ambiental de la alcaldía de Barrancabermeja, lamentó el fallecimiento de un mono aullador, especie protegida en el territorio, luego de que la comunidad denunciara un caso de maltrato animal en el sector de Pozo Siete.

Pese a la rápida respuesta de la secretaría de ambiente, el cuerpo de bomberos voluntarios y la policía ambiental, el animal no logró sobrevivir. Fue trasladado a la clínica veterinaria Misión Médica, entidad con convenio para la atención de fauna silvestre, donde recibió atención con emergencia.

Ampliar

“Lamentablemente ayer tuvimos una víctima, un mico aullador en Pozo Siete, donde personas inescrupulosas lo mantuvieron en cautiverio y sufrió diferentes traumatismos. A pesar de recibir atención de emergencia en la clínica Misión Médica, el animal falleció. Este caso ya es materia de investigación y aplicará la Ley Ángel para sancionar a los responsables”, señaló Leonardo Granados, secretario de Ambiente y Transición Energética.

Lea también: “Milagrosamente vivo”: habló sobreviviente de la masacre en Villa Esperanza en Floridablanca

Las autoridades invitaron a la comunidad a denunciar cualquier caso de maltrato o tráfico de fauna silvestre a través de la línea ambiental de la Policía Nacional: 310 221 7796, y reiteraron su compromiso con la protección de la biodiversidad del Distrito.