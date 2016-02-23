La Troja, el estadero que se convirtió en el templo de la salsa en Barranquilla
En sus bodas de oro, Edwin Madera, anfitrión de este establecimiento ha programado una celebración con verdaderas estrellas de la música antillana y afro.
Barranquilla
El bravísimo de la salsa Edwin Guayacán Madera, propietario del recinto salsero que lleva por nombre la troja, declarado patrimonio e institución cultural y musical de Barranquilla.
En una entrevista muy humana, Edwin Madera hace un recuento de los orígenes del emblemático sitio, los personajes y la historia del templo de la salsa en Barranquilla.
Madera es el Personaje de la semana a propósito que el 26 de febrero, La Troja cumple 50 años de su fundación. El Guayacán de la Salsa se define como un salsero de tiempo completo, curramber y barranquillero a morir.
‘’La troja es el mejor establecimiento para bailar y disfrutar, donde de se reúnen jóvenes y viejos para deleitarse de la buena música’’ afirma Edwin madera su fundador.
