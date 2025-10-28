Exjugador de Santa Fe habla sobre el posible regreso de Pablo Peirano al equipo bogotano

Independiente Santa Fe atraviesa un complicado momento en lo deportivo. Luego de haber salido campeón del primer semestre, podría quedarse por fuera de los cuadrangulares finales en el campeonato de fin de año.

El equipo que dirige el entrenador interino Francisco ‘Pacho’ López viene del perder el clásico ante Millonarios en la fecha 17 de la Liga Colombia. Se ubica en la undécima posición con 22 puntos, de momento necesita ganar los tres partidos que le quedan y esperar los resultados de los rivales, para pensar en un posible cupo dentro de los ocho primeros.

Tras la salida del técnico Jorge Bava, durante el pasado mes de septiembre, aún no se ha anunciado por parte del club quién será el próximo entrenador. Pero, ya suena el posible regreso de Pablo Peirano al quipo Cardenal, ante esta Posibilidad, el exjugador de Santa Fe, Facundo Agüero habló con El VBar Caracol.

¿Qué dijo Facundo Agüero sobre Pablo Peirano?

El defensor uruguayo jugó con Santa Fe los dos semestres del 2024, en el primero el equipo bogotano disputó la final ante Bucaramanga, bajo el mando de Pablo Peirano, y ante un posible regresó del DT, Agüero comentó.

“Muy buen técnico, me encanta su manera de ser, de transmitir el fútbol. Lo hizo muy bien cuando estuvimos en Santa Fe, la verdad es que tienen muy buen manejo de grupo, muy buenos pensamientos tácticos, tiene un cuerpo técnico bastante completo que le puede hacer muy bien al equipo, más que nadie lo conoce muy bien y sería muy buena experiencia si se le da de nuevo”.

Lo qué extraña del equipo bogotano: “De Santa Fe, la verdad, extraño la gente, el cariño se hizo sentir en el poco tiempo que estuve, me acompañaron muchísimo y la verdad, eso hizo la estadía mucho más placentera. Obviamente, los resultados también acompañaron, el primer semestre tuvimos una gran campaña, el segundo no lo pudimos cerrar en los cuadrangulares, pero el balance es positivo”.

Facundo Agüero dejó en el equipo cardenal a principios del 2025. Ahora, acaba de firmar con Tenerife, equipo de la segunda división de España, pero no ha podido arrancar sus actividades por un problema en la documentación.

“Me vine a jugar a Tenerife. En Colombia tuve sondeos en varios equipos, pero no llegamos a ningún acuerdo, pero más que nada en charla con mi representante, pero más de eso no se pudo avanzar”, indicó, el uruguayo por su pase al fútbol europeo.