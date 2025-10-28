Entregarán 105 toneladas de papa a familias vulnerables del área metropolitana de Bucaramanga

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

Este miércoles 29 de octubre comenzará la entrega de 105 toneladas de papa destinadas a 10.000 familias en condición de vulnerabilidad del área metropolitana de Bucaramanga, en el marco del programa ‘Alimentos para la Vida’, una iniciativa de Prosperidad Social en alianza con el Ministerio de Agricultura.

“Buscamos fortalecer la seguridad alimentaria y al mismo tiempo mover la economía local a través de la compra de productos a pequeños agricultores”, explicó Luz Helena Torres, representante de Prosperidad Social, en diálogo con Caracol Radio.

El cargamento de papa, proveniente del departamento de Boyacá, arribó este martes y su distribución se iniciará desde las 8:00 de la mañana, del miércoles, en tres puntos principales:

Piedecuesta: Coliseo de Ferias (Diagonal 5 #10-05)

Coliseo de Ferias (Diagonal 5 #10-05) Floridablanca: Antiguo parqueadero de Acualago, barrio Lagos (Circunvalar 29 con calle 8)

Antiguo parqueadero de Acualago, barrio Lagos (Circunvalar 29 con calle 8) Girón: Coliseo Ciudadela Villamil (Calle 14B #17H)

Lea también: Decenas de familias en Girón están en emergencia tras inundaciones por lluvias

Cada familia beneficiaria recibirá una malla de 25 libras de papa, y como único requisito deberá presentar la cédula original y una fotocopia para el registro en el sistema.

Luz Helena Torres, de Prosperidad Social, destacó que este esfuerzo también contribuye a apoyar a los productores agrícolas, especialmente a los paperos que han atravesado una crisis por la caída en los precios del tubérculo. “Estamos trabajando junto con las alcaldías municipales para que la entrega se realice de manera organizada y sin contratiempos”, añadió.

Podría interesarle: Advierten de “rodada del terror” en Bucaramanga con apoyo de candidato presidencial