Advierten de “rodada del terror” en Bucaramanga con apoyo de candidato presidencial

Bucaramanga

Luego de que a través de sus redes sociales el precandidato presidencial Santiago Botero incitara la realización de la denominada caravana del terror, el próximo 31 de octubre, en el marco de la celebración de Halloween en Bucaramanga, el concejal José David Cavanzo le reclamó a Botero por esta convocatoria.

"Estamos cansados los bumangueses de esas caravanas que se arman cada 31 de octubre y como para que vengan estos señores aquí y quieran seguir generando anarquía y caos. Yo creo que eso es un llamado completamente absurdo el que hacen estas dos personas en Bucaramanga", indicó el concejal Cavanzo.

Estas caravanas por Bucaramanga están siendo convocadas por el precandidato presidencial Botero y Libardo Silva, conocido como Libardino, y aunque habían sido publicadas en las redes sociales, después fueron bajadas.

“El llamado de atención es a que ojalá se coordinen las autoridades para impedir este tipo de acciones, a que el equipo del candidato presidencial también recapacite y piense qué es lo que está generando y qué es lo que quieren para el país, porque yo creo que el llamado no debe ser eh más desorden”, señaló el Concejal.

Las autoridades anunciaron un Puesto de Mando Unificado para este día y evitar que se presenten alteraciones al orden público.