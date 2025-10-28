Decenas de familias en Girón están en emergencia tras inundaciones por lluvias

Bucaramanga

Las lluvias de las últimas horas en diferentes municipios de Santander ocasionaron inundaciones en varios sectores del municipio de Girón, donde los barrios como Santa Cruz, El Poblado, Quintas del Llanito, Llanito bajo y Villas de don Juan fueron algunos de los más afectados por derrumbes, el desbordamiento de canales y el colapso de alcantarillas.

En estos barrios decenas de familias resultaron con sus viviendas inundadas y registraron pérdidas de muebles y electrodomésticos. Según la comunidad esta es la tercera vez que sufren inundaciones a causa del taponamiento del alcantarillado.

“Se nos inundó prácticamente toda la casa, pues hablándolo por parte mía y de mi familia, las camas, la nevera, pues hasta el momento no sabemos si la nevera nos esté funcionando, pues ya que siempre fue alto el nivel del agua, que superó la entrada a la casa”, comentó Sebastián Ortega, habitante del barrio Santa Cruz.

En barrios como Quintas del Llanito los ciudadanos denunciaron que la falta de un muro de contención, el cual han venido solicitando desde hace algunos años, los mantiene en riesgo; con las fuertes lluvias sufrieron desprendimiento de rocas y también inundaciones.

“Resulta que es que nosotros acá hace años estamos necesitando urgente un muro de contención porque una montaña de la parte de encima se está desbarrancando cada vez que llueve, por lo menos como anoche que el aguacero fue fuertísimo, se desbarranca mucho la montaña y se baja todo ese barro y llega a la casa, o sea la casa mía queda en la parte de abajo, entonces todo ese barro se viene y se estanca acá en la acera. El barro que se nos mete a la casa, a la sala, nos daña muebles, todo”, relató Irene Ortiz, residente del barrio Quintas del Llanito.

Los afectados reclaman el apoyo y la intervención de la Alcaldía de Girón para superar esta situación, que dicen, se presenta con cada aguacero. Por su parte desde la alcaldía de Girón confirmaron la atención y el apoyo a las familias afectadas, informaron que hasta el momento se tienen identificados alrededor de 12 puntos críticos y en emergencia.