Procurador reveló que hay un ministro con procesos abiertos por presunta participación en política
El procurador Gregorio Eljach reveló en La Luciérnaga que, además de un ministro con procesos abiertos, hay varios del gabinete del presidente Petro que tienen quejas abiertas por presunta participación en política.
Gregorio Eljach, procurador general de la Nación, conversó con La Luciérnaga a pocos días de la primera vuelta presidencial que se desarrollará el 31 de mayo. De esta manera, reveló que hay varios ministros del Gobierno Petro que tienen quejas por participación política.
“Hay varias (quejas) contra varios ministros y uno tiene varios, procesos ya abiertos”, afirmó.
Incluso, señaló que hay algunos procesos para calificar, otros en investigación formal o en preliminar.
89 investigaciones abiertas por presunta participación en política
Eljach aseguró que hay 89 investigaciones abiertas contra servidores públicos por una presunta participación en política, incluso, aseguró que hay algunos que están cerca al pliego de cargos.
“Tengo la aspiración de que eso sea rápido y que Colombia se entere de esos resultados, no sé si positivos o negativos, pero habrá”, dijo.
