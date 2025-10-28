El dólar en Venezuela sigue al alza: precio para HOY martes 28 de octubre, según el BCV

El dólar en Venezuela ha mantenido una tendencia al alza a lo largo del 2025 debido a diferentes factores como lo son las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos sobre Venezuela, así como la tensión entre los presidentes Donald Trump y Nicolás Maduro, derivada de los recientes ataques a embarcaciones que transitan por el mar Caribe.

Según señala el gobierno norteamericano, estas embarcaciones llevan supuestas cargas de droga. Esto además hace parte de una guerra contra los cárteles que emprendió el presidente Donald Trump, incluyendo el cartel de los soles, una organización que, asegura el Departamento de Estado, tiene a Nicolás Maduro como su líder.

Más allá de esta situación, Estados Unidos ha aplicado diferentes sanciones sobre Venezuela como la suspensión de la operaciones de la firma Chevron, algo que se levantó de forma parcial a finales de julio. Esto le ha impedido exportar su petróleo y venderlo a un precio competitivo en el mercado, ya que en países como China o Rusia se comercializa por un valor mucho más bajo.

Por otra parte, el gobierno venezolano ha buscado otras formas de diversificar su economía sin la necesidad de depender tanto de las exportaciones de petróleo. Si bien el Banco Central de Venezuela reportó un crecimiento en sectores como la construcción, el transporte y la manufactura, esto resulta insuficiente para un país que tiene dolarizados la mayor parte de sus productos de la canasta familiar.

Evidentemente, esto también afecta a los ciudadanos que necesitan comprar a diario aquellos productos necesarios para su subsistencia diaria, ya que la continua depreciación del bolívar hace que sea difícil adquirirlos ante su constante cambio de precio.

Así está el precio del dólar en Venezuela para este martes 28 de octubre de 2025

De acuerdo al más reciente informe del Banco Central de Venezuela, el precio del dólar para este martes 28 de octubre de 2025 es de 218,1700 bolívares. Esto supone un incremento de casi dos bolívares en relación a la cifra reportada el día anterior (216,3714 bolívares).

Asimismo, la entidad informó un nuevo incremento en las demás divisas que se manejan en el país ante la caída que se viene presentando en el precio del bolívar. Estos son:

Euro: 253,90406430 bolívares

253,90406430 bolívares Yuan chino: 30,68883543 bolívares

30,68883543 bolívares Lira turca: 5,20489642 bolívares

5,20489642 bolívares Rublo ruso: 2,74994958 bolívares.

Casas de cambio en Venezuela para este martes 28 de octubre de 2025

En su informe diario, el Banco Central de Venezuela también dio a conocer las cifras que manejan las casas de cambio para este martes 28 de octubre de 2025 para aquellos ciudadanos que se encuentren interesados en hacer transacciones en dólares. Estos son:

BBVA Provincial: 217,7481 bolívares por compra y 219,6156 bolívares por venta.

217,7481 bolívares por compra y 219,6156 bolívares por venta. Banesco: 213,6525 bolívares por compra y 221,6897 bolívares por venta.

213,6525 bolívares por compra y 221,6897 bolívares por venta. Banco Exterior: 216,3714 bolívares por compra y 216,3714 bolívares por venta.

216,3714 bolívares por compra y 216,3714 bolívares por venta. Banco Plaza: 217,3038 bolívares por compra y 216,4906 bolívares por venta.

217,3038 bolívares por compra y 216,4906 bolívares por venta. 100% Banco: 222,6404 bolívares por venta y 222,9500 bolívares por venta.

222,6404 bolívares por venta y 222,9500 bolívares por venta. Otras Instituciones: 219,4841 bolívares por compra y 218,1646 bolívares por venta.

De acuerdo al análisis de expertos, el precio del dólar en Venezuela podría superar la barrera de los 250 bolívares antes de que finalice el 2025 ante la constante alza que ha tenido durante el año.