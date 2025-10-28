¡Baja de nuevo! Cotización del dólar en Colombia para HOY 28 de octubre, según Banco de la República

En días recientes, el presidente estadounidense, Donald Trump, inició una gira diplomática por Asia, la cual, tendría una duración aproximada de una semana. Por esto, algunos funcionarios de su gobierno se encuentran en dicho continente, reuniéndose con negociadores de diferentes países, esto con el fin de aliviar algunas tensiones y lograr ciertos acuerdos, antes de la llegada del mandatario del país norteamericano.

Bajo este marco, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, tuvo diferentes reuniones que se llevaron a cabo en Kuala Lumpur, la capital de Malasia, que sería el primer destino de Trump. Allí, tuvo negociaciones con integrantes del gobierno de China, con quienes lograron establecer un importante acuerdo.

Acuerdos entre las potencias

Gracias a estas negociaciones, se logró un acuerdo entre ambas partes, donde se evitaría que Estados Unidos, impusiera un arancel del 157% sobre productos que fueran exportados desde China, lo que sería un gran aliviante para ambas partes, previo a la reunión que tendrá Donald Trump, con Xi Jinping, mandatario chino.

Por otro lado, Bessent aseguró a la prensa, que los aranceles del 100% que se habían anunciado sobre los productos chinos, estaban prácticamente descartados. Luego de los anuncios de estas noticias, tanto los mercados asiáticos como los estadounidenses, reaccionaron positivamente, esto gracias a la tensión que libera el llegar a acuerdos comerciales entre las dos grandes potencias.

Precio del dólar en Colombia

El precio del dólar presentó una nueva disminución, esta vez, de $2 pesos colombianos. Es decir, la divisa nacional se ha venido fortaleciendo en los últimos días frente a la moneda estadounidense, sin embargo, aún no ha logrado disminuir la barrera de los $3.800.

Para el día de hoy, 28 de octubre, el precio del dólar se estableció en $3.844 pesos colombianos por cada dólar estadounidense, y en cuanto a transferencias de divisas, el precio de compra está en $3.786, mientras que el de venta en $3.920.

Precio del dólar en diferentes ciudades del país

Las diferentes casas de cambio y entidades bancarias del país, toman el precio del dólar del día como referencia para establecer sus propios precios que los hagan competentes frente al público, sin embargo, los valores que encontrará a continuación, corresponden a un promedio ponderado de las transacciones realizadas en la moneda estadounidense.

Bogotá D.C. — Compra: $3,791 | Venta: $3,900

Medellín — Compra: $3,744 | Venta: $3,891

Cali — Compra: $3,828 | Venta: $3,963

Cartagena — Compra: $3,700 | Venta: $3,950

Cúcuta — Compra: $3,810 | Venta: $3,850

Pereira — Compra: $3,800 | Venta: $3,920

Precio del euro en Colombia

‘Investing’ es una plataforma que se dedica a mostrar indicadores económicos en tiempo real sobre el comportamiento que van teniendo diferentes mercados, en este caso, el precio del euro en Colombia, para este 28 de octubre se estableció en $4,483 pesos, representando un alza del 0,06%.

