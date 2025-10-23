Rusia: somos inmunes a las sanciones de Estados Unidos a la industria petrolera

El presidente ruso, Vladímir Putin, habla durante una rueda de prensa conjunta con el presidente estadounidense, Donald Trump (fuera de cuadro), tras participar en una cumbre ruso-estadounidense sobre Ucrania en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP vía Getty Images) / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Rusia dijo que las nuevas sanciones de Estados Unidos a su industria petrolera ponen en riesgo los esfuerzos diplomáticos para terminar la guerra en Ucrania y afirmó que es inmune a ellas.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el miércoles nuevas sanciones contra las dos mayores petroleras rusas, Rosneft y Lukoil, tras lamentar que las conversaciones con su par Vladimir Putin para poner fin al conflicto en Ucrania no van a “ningún lado”.

Trump había pospuesto la imposición de nuevas restricciones contra Rusia durante meses, pero su paciencia se agotó después de que fracasaran los planes para realizar una nueva cumbre con Putin en Budapest.

“Consideramos este paso como exclusivamente contraproducente”, declaró María Zajárova, portavoz del ministerio de ruso de Relaciones Exteriores durante su rueda de prensa semanal.

“Nuestro país ha desarrollado una fuerte inmunidad contra las restricciones occidentales y continuará desarrollando con confianza su potencial económico, incluido su potencial energético”, agregó.

Las sanciones implican el congelamiento de todos los activos de Rosneft y Lukoil en Estados Unidos, al tiempo que prohíben a todas las empresas estadounidenses realizar negocios con los dos gigantes petroleros rusos.

La Unión Europea (UE) también presentó una nueva ola de sanciones para presionar a Rusia a poner fin a la ofensiva de tres años y medio en el país vecino.

Un mensaje contundente

Las sanciones de Estados Unidos contra Rusia envían un “contundente mensaje” a su presidente Vladimir Putin para que ponga fin a la guerra, celebró el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, desde una cumbre europea en Bruselas.

Tanto la UE como el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciaron la víspera nuevos paquetes de sanciones contra el sector petrolero de Rusia por la invasión sobre Ucrania iniciada en febrero de 2022.

“Es un mensaje contundente y necesario de que la agresión no quedará sin respuesta”, escribió Zelenski en la red social X.

“Es muy importante”, añadió ante la prensa al llegar a la reunión de los dirigentes de la Unión Europea (UE).

Los esfuerzos de Trump para poner fin al conflicto no han dado resultados. El jueves, al menos tres personas murieron por bombardeos rusos en Ucrania, dos de ellos periodistas, dijeron las autoridades y el medio local Freedom TV.