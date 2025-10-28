¿Cuál es la diferencia entre un retén y un puesto de control? Características para identificarlos / Camila Díaz

En la actualidad es normal encontrarse en las calles y carreteras del país con diferentes retenes o puestos de control por parte de la policía de Tránsito ¿Sabe reconocerlos?, aquí les explicamos.

Los retenes de tránsito o puestos de control operativo hacen referencia a la misma actividad administrativa y son programados por las autoridades de tránsito en cada una de sus jurisdicciones en cumplimiento de sus funciones de orden legal, sin que la ley limite el cumplimiento de dicha función a un número determinado en cuanto a su programación y tiempo, la distancia entre un puesto de control y otro.

¿Qué es un puesto de control?

Es el nombre genérico para un punto de revisión vial establecido por las autoridades para verificar documentos, seguridad o cumplimiento de normas.

¿Qué es un retén?

Es el término legal específico utilizado en el Código de Tránsito para un puesto de control instalado por una autoridad legítimamente constituida.

Diferencias:

La diferencia principal es que un retén es el término legalmente utilizado en Colombia para referirse a un puesto de control instalado por autoridades legítimas. Por lo tanto, un puesto de control es el concepto general, mientras que retén es el término técnico que aplica a estos puntos de control en el contexto del código de tránsito. Otros usos del término “retén” (sinónimo de “puesto de control”) se refieren a retenes militares o a estructuras de sellado mecánico y retenedores en autos, pero en el contexto vial, ambos términos se refieren a la misma función

Retén en otros casos:

Retén militar: Puede referirse a un punto de control de una fuerza militar, a menudo en zonas rurales, aunque puede haber puestos de control civiles en áreas urbanas.

Puede referirse a un punto de control de una fuerza militar, a menudo en zonas rurales, aunque puede haber puestos de control civiles en áreas urbanas. Retén mecánico: Es una pieza mecánica que sella un eje o pistón para evitar fugas de líquidos o gases.

Es una pieza mecánica que sella un eje o pistón para evitar fugas de líquidos o gases. Retén penitenciario: Puede referirse a un lugar donde se recluye a menores de edad o presos preventivos.

Funciones principales:

Control de tránsito : Se supervisa el cumplimiento de las leyes de tránsito, como la revisión de licencias de conducir, matrículas y seguros, según informa la Escuela Andina de Automovilismo.

: Se supervisa el cumplimiento de las leyes de tránsito, como la revisión de licencias de conducir, matrículas y seguros, según informa la Escuela Andina de Automovilismo. Seguridad ciudadana : Se realizan registros e inspecciones de personas y vehículos para prevenir y combatir delitos, como señala la Policía Nacional de Colombia.

: Se realizan registros e inspecciones de personas y vehículos para prevenir y combatir delitos, como señala la Policía Nacional de Colombia. Prevención de la movilidad ilegal: Se usan para impedir que el territorio sea utilizado como corredor para actividades ilícitas, de acuerdo con la Mindomo.

Características comunes: