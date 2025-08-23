Retenes ilegales mantienen en alerta a las comunidades del Catatumbo

Catatumbo.

En el Catatumbo, las comunidades viven bajo la presión de retenes ilegales instalados en las vías principales de la región, según denunció Juan Carlos Quintero, coordinador general de la Asociación Campesina del Catatumbo.

“En las comisiones de verificación que hemos hecho ha habido hallazgos de que existen retenes ilegales, hay unos procesos de control social muy fuertes frente a las comunidades, hay toques de queda ilegales en varias veredas, hay un exabrupto en relación a la irrupción de la privacidad de los celulares de los transeúntes que son quitados y revisados”, afirmó Quintero.

El líder campesino aseguró que estas prácticas forman parte de una situación compleja en la región, donde el Estado colombiano no logra ejercer control total.

“Esto es solamente una de las tantas prácticas de una situación muy compleja que se está presentando en la región”, explicó.

Como parte de las estrategias para visibilizar estas problemáticas, Quintero anunció que el 5 de septiembre se llevará a cabo una sesión ampliada de la Mesa Humanitaria en el casco urbano del municipio de Tibú, en el marco de la Semana por la Paz.

El objetivo de esta jornada será exigir que se respeten los mínimos humanitarios y documentar las violaciones que afectan a las comunidades.

“Este acto también se va a convertir en un proceso de acompañamiento a las comunidades para recolectar cómo están los procesos de hallazgo de posibles infracciones al Derecho Internacional Humanitario y violaciones a los derechos humanos”, concluyó Quintero.