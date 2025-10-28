Consulta del Pacto Histórico, ¿cómo impacta el resultado en el ajedrez político del 2026?

En Hora20 el análisis a los resultados de la consulta del Pacto Histórico, las cifras que arrojó, la participación, lo que representó que la izquierda se midiera y el triunfo de Iván Cepeda como el candidato del progresismo. Después, el análisis a lo que viene con el ingreso del presidente Petro, su familia y el ministro del Interior a “la Lista Clinton”.

Lo que dicen los panelistas

Para María Alejandra Villamizar, periodista y columnista en El Espectador, se vio una participación importante en una consulta convocada por bases populares, “eso habla bien del país, de la democracia y de organización política que trajo a las urnas a personas motivadas, quieran o no, a una cantidad de sectores que emocionalmente están conectados con la elección”.

Detalló que esta consulta es difícil compararla con otros procesos electorales y que por tanto, no se puede dar explicaciones de porqué en Bogotá la gente no salió a votar, “pueden ser muchos los motivos, Bogotá es indecisa como la mayoría del país, el Caribe salió porque hay grandes electores, entonces hay muchos fenómenos que se mezclan, pero no creo que podamos meterlos en un solo concepto, pero sí es un hecho político, les aclara el camino y permite que se dé la alargada de la campaña y eso es para Cepeda, el Pacto y ahora los demás que se tienen que mover”

Jorge Restrepo, economista, profesor en la Universidad Javeriana y director del CERAC, señaló que la votación de la consulta fue un gran éxito, “representó una capacidad de organización, no solo por los votos, no fue una consulta en la que estaban otros partidos, pero hubo un porcentaje más alto frente al censo que tuvo la consulta liberal en 2018 con 4,7% del censo; la de ayer fue del 5,7%, eso es una cantidad enorme y siendo una consulta fría, logran sacar a Quintero que representaba problemas, que Corcho quedar lejos después de Cepeda porque a él no se le asocia con los problemas del gobierno con política pública como el tema de salud, resuelve disputa por candidatura, disputas posibles y se midió y transformó el 30% que acompaña siempre al gobierno en encuestas a votos, es un case grande”,

De otro lado, dijo que sectores de izquierda que se alejaron del gobierno, ante andanada de Trump y por muchos motivos, decidieron acompañarlo ante esta andanada y por evitar la pérdida del poder.

Yohir Akerman, periodista, investigador y columnista en Cambio, advirtió que la consulta fue un censo interno del petrismo, “no de los que dudan, sino de los que siguen firmes y saber con cuánto cuenta, pero también conocer cuánto le faltó. Hay victoria interna para el Pacto Histórico, pero es derrota hacia afuera porque lo que muestra esto es la capacidad del petrismo para mantener la estructura que ha tenido, pero no para crecer y eso es la falta de encanto que genera, entonces conserva músculo y pierde mística”. Resaltó que de los 2,7 millones de votos que son base sólida, son también una advertencia, “en 2022 era esperanza y ahora es gobierno y representa desgaste, por eso comparar el resultado 2022 con lo de ayer, demuestra que aunque la llama sigue viva, no calienta igual. Conservan un núcleo pero no lo expanden, eso se contrae”.

Sobre el efecto en otros espectros políticos, comentó que el país está agotado de los extremos, “el poder no lo tendrá quien griete más, sino que genere más confianza, de ahí el triunfo de Cepeda que es más calmado. Pero el candidato tiene que demostrar el ejercicio del gobierno, venimos de dos gobiernos de gente que llegó a aprender, pero necesitamos alguien con experiencia y conocimiento, centro y derecha no deben competir por quién odia más a Petro, hay que entender que el desgaste del petrismo no garantiza la victoria de nadie”.

Frente a la decisión de incluir al presidente Petro en la Lista Clinton, dijo que es algo muy grave y sin precedentes, “las decisiones que llevaron hasta esta crisis todos sabemos que son elementos que Petro, pensando más en su legado, que en el bienestar del país, generó una crisis con una contraparte igual de inestable y poco racional que es el presidente de EE. UU. Pero sí es preocupante cuando la justicia se utiliza como mensaje político y la lista Clinton nació como un instrumento técnico de control financiero cuando son personas incluidas es porque hay investigación, pero el uso con criterios político quita valor moral y se convierte en un juicio que hace el presidente Trump”.

Alberto Benavides, senador de la república por el Pacto Histórico, señaló que hasta el sábado los analistas apostaban a una votación poco mayor a 1 millón de votos en la consulta, “esta consulta a pasado todas las pruebas, en algunos lugares la gente no aguantó las filas y se retiró de la mesa de votación”, sin embargo, dijo que sacaron 2,7 millones de votos, “sacar eso en una votación fría, incluso cuando se dijo en varios momentos que se iba a caer, que era una situación compleja”. Manifestó que a pesar de que hubo dificultades, se logró una votación grande inspirada por la gente que llegó a las urnas no solo por un tema del petrismo como una cosa cerrada, “la lista que ayer fue votada fue muy plural como para reducirla a una narrativa. Pese a situaciones sacamos votación importante en consulta fría que genera alcance hacia afuera contundente”.