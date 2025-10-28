¿Cómo le a ido a la Selección Colombia en los octavos de final en un Mundial Femenino Sub-17?

Selección Colombia Sub-17 en el Mundial de Marruecos ante Corea del Sur / Getty Images / Joern Pollex - FIFA

En Marruecos se han dado cita por primera vez 24 selecciones femeninas sub-17 para disputar el Mundial de la categoría. El martes 28 de octubre comenzaron los octavos de final y será la primera vez que se juegue dicha fase, debido al incremento en el número de equipos, teniendo en cuenta que anteriormente solo 16 participaban.

Este torneo inició el 17 de octubre y finalizará el próximo sábado 8 de noviembre, cuando se juegue la gran final en la que se conozcan las nuevas campeonas. Colombia continúa en el camino del sueño mundialista tras clasificar como segunda del grupo E y ahora deberá enfrentar a Japón, por el paso a los cuartos final, en el partido que se jugará este miércoles 29 de octubre.

Así ha sido la participación de Colombia en un Mundial Femenino Sub-17

Con esta edición del 2025, el país completa siete participaciones en una competencia de esta categoría a lo largo de la historia. La primera vez fue en el 2008 en Nueva Zelanda, cuando enfrentó al país anfitrión, Canadá y Dinamarca, pero se quedó en la fase de grupos.

En 2010 fue a la cita mundialista de Azerbaiyán, allí se fue del torneo con solo tres unidades, tras vencer a las locales y perder con Nigeria y Canadá, esto correspondiente a la primera fase. En 2014 en Costa Rica se repitió la historia, pero esta vez las colombianas se fueron de la competencia sin conocer el triunfo.

Mejor participación de Colombia

En el 2022, con un proyecto más consolidado por Carlos Paniagua, la Selección estuvo presente en la India, siendo esta la primera vez en que Colombia logró avanzar de la fase inicial.

En la primera fase le ganó a China y México, pero perdió con contra España. Así pasó a los cuartos de final, donde dejó en el camino a Tanzania y luego en la semifinal eliminó a Nigeria desde la tanda de penales. En la final se volvió a enfrentar con las españolas, en lo que fue un duelo bastante parejo, pero se llevó el subcampeonato tras caer por la mínima diferencia.

Finalmente, en el 2024, la Tricolor volvió a participar en el Mundial que se celebró en República Dominicana, en aquella ocasión empato con Corea del Sur y perdió con España y Estados Unidos, quedando nuevamente eliminadas en la primera instancia.