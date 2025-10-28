Ataque sicarial en Bosa deja un muerto, una mujer capturada y dos personas heridas. Foto: Colprensa( Thot )

En la localidad de Bosa, sur de Bogotá, se registró un nuevo ataque sicarial en el barrio Holanda. Según testigos, “dos hombres que se movilizaban en una motocicleta atacaron a tiros a un ciudadano que caminaba por la calle”.

Intervención de la Policía

Una patrulla que estaba cerca escuchó los disparos y reaccionó de inmediato, enfrentando a los agresores.

“Uno de los atacantes fue abatido por las autoridades”, mientras que una mujer que acompañaba a los responsables fue capturada y es señalada como su cómplice.

Heridos trasladados a centro asistencial

Durante el intercambio de disparos, la víctima del atentado resultó herida y fue trasladada a un centro asistencial, al igual que un policía que también sufrió lesiones.

Investigación y móviles del crimen

Las autoridades locales investigan los móviles del ataque, que podrían estar relacionados con ajustes de cuentas o disputas entre bandas delincuenciales.

La Policía continúa recopilando testimonios y revisando cámaras de seguridad de la zona.

Este hecho se suma a una serie de ataques sicariales en Bogotá, especialmente en localidades del sur, que han encendido las alarmas sobre la seguridad en los espacios públicos y la movilidad de los ciudadanos.