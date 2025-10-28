Ataque sicarial en Bosa deja un muerto, una mujer capturada y dos personas heridas
La víctima y un uniformado resultaron heridos y fueron trasladados a un centro asistencial.
En la localidad de Bosa, sur de Bogotá, se registró un nuevo ataque sicarial en el barrio Holanda. Según testigos, “dos hombres que se movilizaban en una motocicleta atacaron a tiros a un ciudadano que caminaba por la calle”.
Intervención de la Policía
Una patrulla que estaba cerca escuchó los disparos y reaccionó de inmediato, enfrentando a los agresores.
“Uno de los atacantes fue abatido por las autoridades”, mientras que una mujer que acompañaba a los responsables fue capturada y es señalada como su cómplice.
Heridos trasladados a centro asistencial
Durante el intercambio de disparos, la víctima del atentado resultó herida y fue trasladada a un centro asistencial, al igual que un policía que también sufrió lesiones.
Investigación y móviles del crimen
Las autoridades locales investigan los móviles del ataque, que podrían estar relacionados con ajustes de cuentas o disputas entre bandas delincuenciales.
La Policía continúa recopilando testimonios y revisando cámaras de seguridad de la zona.
Este hecho se suma a una serie de ataques sicariales en Bogotá, especialmente en localidades del sur, que han encendido las alarmas sobre la seguridad en los espacios públicos y la movilidad de los ciudadanos.