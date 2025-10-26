Sicarios hirieron a hombre en vía pública del barrio Olaya Herrera de Cartagena: así ocurrió

Cartagena

Cuando hablaba con varias personas en una calle del sector El Tancón del barrio Olaya Herrera, suroriente de Cartagena, pistoleros a sueldo hirieron a un hombre con arma de fuego.

Versiones preliminares indican que dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta llegaron a la zona y aprovecharon que la víctima estaba distraída hablando con algunas personas para atentar contra su vida. Todo indica que el parrillero sacó un arma de fuego y sin mediar palabra le disparó en repetidas ocasiones.

El hombre cuya identidad se desconoce hasta el momento quedó gravemente herido y de inmediato fue trasladado a un centro asistencial cercano.

Mientras tanto, los sicarios emprendieron la huida con rumbo desconocido sin ser capturados por la Policía Metropolitana. Este ataque sicarial se registró cuando en la ciudad se desarrollaba la jornada electoral de la consulta interpartidista del Pacto Histórico.