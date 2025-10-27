Video: Wilmar Roldán llegó al Atanasio Girardot en medio de insultos de hinchas de Nacional
Los hechos se presentaron en la previa del clásico antioqueño ante el Medellín.
Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín se enfrentan en el estadio Atanasio Girardot por la fecha 17 del fútbol colombiano. Una nueva edición del clásico antioqueño que dará cierre a la jornada del FCP.
El árbitro central designado para este compromiso fue precisamente Wilmar Roldán, también antioqueño. Roldán, considerado por muchos el mejor árbitro del país, estuvo acompañado para este partido de Sebastián Vela y Fabián Orozco como sus asistentes; Juan José Roldán como cuarto árbitro; Luis Picón en el VAR y Mario Tarache como AVAR.
A su llegada al estadio Atanasio Girardot, los jueces fueron recibidos por insultos de un grupo de aficionados de Nacional quien hace las veces de local en el clásico. Sin duda que el foco fue Wilmar Roldán, juez central.
Al bajarse del taxi, justo en la entada al escenario deportivo, varios hinchas se acercaron con reclamos insultos, la Policía debió separa a los aficionados y escoltar a los árbitros hasta el ingreso al estadio.
Según explicó el analista arbitral José Borda, exárbitro del fútbol colombiano, las llegadas a los estadios de parte del cuerpo arbitral siempre es igual; no obstante, no es común la escena de ver tantos hinchas insultado a un juez central como sucedió la tarde de este domingo.