Cristian Cañozales: “Feliz por marcar mi primer gol con Millonarios y más en un clásico”

Cristian Cañozales se vistió de héroe y le dio la victoria a Millonarios 0-1 en el clásico bogotano 324 ante Independiente Santa Fe. El extremo antioqueño de 26 años saltó desde el banco de suplentes para anotar el único gol del partido a los 90+7 minutos, cuando los azules contaban con un jugador menos.

Al final del partido, el atacante expresó su felicidad por su primer anotación con el equipo. “Estoy demasiado feliz, ayudar a la familia, gracias a Dios se dio el resultado que necesitábamos. Sabemos que nos estamos jugando finales y contentos por este triunfo y por marcar mi primer gol con Millonarios, qué más que en un clásico”, dijo.

Sobre la jugada del gol, explicó: “ (Jorge) Hurtado estuvo al constante con la jugada, pudo llegar, se la dio al crack que siempre se inventa algo y (David Mackalister) Macka ya sabía donde iba a aparecer yo”.

Finalmente, reveló que estuvo cerca de no jugar por la expulsión de Dewar Victoria. “El ingreso mío a último momento se iba a complicar por lo que expulsaron justamente al compañero. Ya teníamos que cambiar rápidamente la tarea que el profe tenía destinada para mí. Al entrar yo nos tocaba defender un poco más, porque teníamos un jugador menos. Las indicaciones que me dio las pudimos concretar que era atacar y ayudar a defender”, comentó.

¿Cómo quedó Millonarios con la victoria?

El triunfo dejó matemáticamente vivo a Millonarios, ubicado en la casilla 13 del campeonato con 21 puntos, a tres del octavo puesto. El miércoles recibirá al Once Caldas, una casilla por delante con 22 unidades.