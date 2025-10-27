UPTC investiga movilidad y seguridad con enfoque de género

El grupo GIDPOD, adscrito a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), presentó una investigación pionera sobre movilidad y percepción de seguridad femenina en los espacios públicos urbanos. «...Nuestro objetivo es generar datos que ayuden a construir ciudades más seguras para las mujeres, donde puedan moverse sin miedo y con igualdad de condiciones...», explicó la coordinadora del proyecto.

El estudio analiza la infraestructura de transporte, la iluminación y la conectividad peatonal desde una perspectiva de género, evidenciando cómo estos factores influyen en la sensación de riesgo y en las decisiones de desplazamiento. «...Las mujeres siguen limitando sus trayectos diarios por temor a la violencia o al acoso. Es un problema urbano, no solo social...», añadió la investigadora.

Los resultados fueron entregados a la Secretaría de la Mujer y al Concejo de Bogotá, como insumo técnico para la formulación de nuevas políticas públicas de movilidad segura e inclusiva.

Además, el grupo JITPOD anunció que extenderá la investigación a otras ciudades intermedias, entre ellas Tunja, Duitama y Sogamoso, con el fin de generar un diagnóstico regional. «...Queremos que los gobiernos locales adopten herramientas reales para planear el transporte con enfoque de género. No se trata solo de diseñar vías, sino de garantizar derechos y seguridad en el espacio público...», puntualizó la coordinadora del estudio.