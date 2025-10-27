Secretaría de la Mujer ha atendido cerca de 9 mil casos de violencia física en Bogotá en 2025

La Defensoría del Pueblo reporta más de 3.600 casos de violencia de género( Colprensa )

Bogotá D. C.

La Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá reportó que en los primeros nueve meses de 2025 ha brindado 8.741 atenciones en las que ha identificado casos de violencia física contra la mujer.

La mitad de estas atenciones correspondieron a mujeres de las localidades de Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar y Suba.

De acuerdo con la entidad, ocho de cada diez atenciones se realizaron a través de la Línea Púrpura, las Casas de Justicia, las Unidades de Reacción Inmediata (URI) y el Centro de Atención de la Fiscalía (CAF).

Por tanto, la directora de Eliminación de Violencias, Alexandra Quintero Benavides, resalta que “en caso que una mujer sea víctima de violencia física en Bogotá, es importante que entienda y reconozca y haga uso de la ruta única de atención, la cual incluye los componentes relativos a la orientación e información acceso a la atención integral en salud, acceso a la justicia y acceso a medios de protección”.

Cabe señalar que esta línea recibe llamadas telefónicas a través del 01 8000 112 137, también la Línea 195, opción 7, o través de WhatsApp al 300 755 1846.

Casi 25 mil atenciones a casos de violencia física contra la mujer en Bogotá entre 2024 y 2025

La Secretaría de la Mujer ha atendido un total de 24.700 casos de violencia física desde enero de 2024.

Eso quiere decir que existe una disminución del 26% en el número de atenciones por mes entre estos dos años. En 2024 se reportó un promedio de 1.329 casos identificados por mes. En lo corrido de este año, la cuenta va por 971 atenciones.

Por otra parte, la entidad rescata el reporte de casos de violencia física contra la mujer de la Línea Base de Política Pública de Mujeres y Equidad de Género de 2021: con 177.225 registros es el segundo tipo de violencia con más casos identificados. La violencia psicológica, con 841.100 reportes, toma la delantera.

En este sentido, Quintero menciona tres elementos que claves para entender los casos de violencia física contra la mujer:

“ Cualquier acto que implique la disminución de la integridad corporal o personal de la mujer y que puede en ese sentido presentarse a través de golpes, ahogamientos, ataques con armas, con objetos, con fuegos o daños corporales causados por la fuerza y con partes del cuerpo u otros” es violencia física.

y que puede en ese sentido presentarse a través de golpes, ahogamientos, ataques con armas, con objetos, con fuegos o daños corporales causados por la fuerza y con partes del cuerpo u otros” es violencia física. “Esta violencia existe aunque no deje rastros en el cuerpo , huellas o lesiones”.

, huellas o lesiones”. “Este tipo de violencia en la mayoría de los casos se puede presentar de manera conjunta con otras modalidades de violencia como la violencia sexual, la violencia psicológica o la violencia económica o patrimonial”

Atención en la Línea Púrpura Distrital

En cuanto al número de atenciones en la Línea Púrpura Distrital, la Secretaría indica que 20.598 mujeres han recibido orientación a través de este servicio y que en total se han hecho 32.058 atenciones entre enero y septiembre de 2025.

La mayoría de los casos reportados corresponden a violencia psicológica en un 47%, aunque también se registra un 22% de casos de violencia física.

En adición, la línea 123, que atiende casos de riesgo inmediato o peligro de muerte, ha hecho 1.558 atenciones, acompañando a 1.148 mujeres en situaciones de emergencia a lo largo de los primeros nueve meses del año en curso.

Finalmente, la entidad realiza una serie de recomendaciones “si eres o conoces a una mujer víctima de violencia física":