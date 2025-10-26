En Quindío hay 129 puestos de votación para la consulta popular del Pacto Histórico: Registraduría

Armenia

En el Quindío está todo listo para la consulta popular del pacto histórico, según la registraduría hay 212 mesas de votación dispuestas para esta jornada.

En los 12 municipios del departamento del Quindío habrá puestos y mesas de votación para que este proceso electoral se lleve a cabo sin ningún problema, tanto la Policía el Ejército garantizan la seguridad durante la jornada.

El delegado de la registraduría en el Quindío, Carlos Eduardo Gallego indicó “La Registraduría Nacional del Estado Civil en el departamento del Quindío tiene ya todo dispuesto para las elecciones que se cumplirán hoy domingo 26 de octubre relacionada con la consulta de partidos.

Datos electorales Quindío

En este orden de ideas hay 503.910 personas convocadas para ejercer el derecho al voto, en el departamento del Quindío tenemos 212 mesas dispuestas, 129 puestos de votación en todo el departamento.

Todo garantizado, incluso en los cuatro puntos de votación rural en el departamento, el delegado agregó “cumplimos dos reuniones muy importantes en el centro integrado de información y en el comité técnico departamental de seguimiento electoral en el que se reporta total normalidad y toda la disposición de la registraduría y demás actores comprometidos en esta jornada para el cumplimiento de la misma.

Cabe recordar que en el Quindío son seis los precandidatos del Pacto Histórico para la Cámara de Representantes

Precandidatos a la Cámara Pacto Histórico Quindío

1. Álvaro Molina, Unión Patriótica

2. Miguel Grisales, Colombia Humana

Cuatro precandidatos que ha nominado el Polo Democrático

3. Carlos Rozo

4. Natalia Marín

5. Mónica Bolívar

6. Camilo Giraldo

Denuncias del Pacto Histórico

Voceros del pacto histórico en el Quindío denuncian que al parecer actores políticos ajenos a esa colectividad estarían presionando para votar por precandidatos que no representan la base popular en la consulta de este domingo.

El Concejal Jonathan Rojo del pacto histórico “las denuncias que nos han llegado de manera anónima y donde nos piden también algunas personas que se preserven su identidad, tiene que ver con la injerencia y la intromisión de diferentes organizaciones y estructuras políticas del departamento que sirviéndose o valiéndose de su relación directa con las entidades, con instituciones, alcaldías y demás pues vienen generando algún tipo de injerencia.

Nos han manifestado, por ejemplo, que, al parecer desde la gobernación, desde las alcaldías, desde de organizaciones que brindan algún tipo de servicio dentro de la función estatal, se ha generado una presión para que apoyen a candidatos que seguramente estas estructuras se les hace conveniente a sus intereses.

Esto nos preocupa mucho porque este ejercicio o por lo menos esta dinámica que se ha propuesto de consulta, pues lo que busca es invitar a las bases, a las personas que participan, que han tenido algún tipo de identidad, de coincidencia con el proyecto político de pacto histórico para poder definir de manera libre y transparente a esas candidaturas.

Pero vemos que se vienen generando y orquestando una serie de actuaciones que distan mucho de lo que es el principio democrático de la soberanía popular en tanto que esas decisiones son infundadas.

Puntualizó el concejal “Hemos escuchado, por ejemplo, que les han exigido a contratistas de diferentes entidades que tienen que votar por X o Y candidato o candidata, lo cual pues deja en riesgo que realmente la decisión sea de las colectividades y de las personas que participamos y que tenemos una convicción sobre lo que significa y representa el pacto histórico para un proyecto de transformación y de cambio de nuestro país.

Y en esa medida, pues hemos pedido también a los entes de control poder fijar también la atención sobre la actuación de servidores públicos que pudieran estar incidiendo y participando en política. Asimismo, el constreñimiento, el proselitismo y cualquier acto de contravención a la norma en términos de la participación política.

Estos son asuntos que rechazamos de manera categórica y contundente porque no le hacen bien, como lo he manifestado, al espíritu democrático y lo que queremos es que sea la ciudadanía de manera libre, de manera voluntaria y transparente, quienes puedan tomar decisiones que nos ayuden a fortalecer eh el proceso de democracia y de participación política.