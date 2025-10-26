Ganó el partido político de Javier Milei ‘La Libertad Avanza’ en elecciones legislativas

El presidente de Argentina, Javier Milei, habla durante el cierre de campaña del partido La Libertad Avanza en Rosario, el 23 de octubre de 2025. FOTO: EFE / STR

El partido del presidente argentino, Javier Milei, La Libertad Avanza (LLA), ganó este domingo las elecciones a la Cámara de Diputados, con el 40,8 % de los votos, con más del 90 % de los sufragios escrutados.

También se impuso en la elección al Senado, al ganar en seis de los ocho distritos electorales que renovaban a sus representantes en la Cámara Alta.

¿Qué se elegía?

En Argentina se realizaron este 26 de octubre 2025 elecciones legislativas en las 24 provincias del país para renovar parcialmente la composición de las dos cámaras del Congreso nacional. En unos comicios clave para las ambiciones del Gobierno de Javier Milei, que medirá además su grado de apoyo a poco de cumplir la mitad de su mandato.

Casi 36 millones de personas estaban llamadas a las urnas, en un país en el que el voto es obligatorio para los ciudadanos de 18 a 70 años y optativo para los de 16 y 17 o mayores de 70.

En todos los distritos electorales de Argentina se votará para renovar 127 escaños de la Cámara de Diputados, sobre un total de 257. Al mismo tiempo, la ciudad de Buenos Aires y las provincias de Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego votarán para renovar un tercio del Senado (24 de un total de 72).

La nueva composición del Congreso se inaugurará el próximo 10 de diciembre.

Las reformas de Milei y su dependencia de las legislativas

El objetivo del oficialismo nacional, que cuenta actualmente con menos de 40 diputados, es lograr un tercio de las bancas de la Cámara Baja y obtener todos los escaños posibles en el Senado, con el fin de sostener sus proyectos de reforma y contrarrestar los intentos de la oposición para bloquear decretos presidenciales.

Para el peronismo, un triunfo le permitiría consolidarse como principal fuerza opositora al Gobierno de Milei, lo que supondría un empujón a este movimiento político tras el desprestigio sufrido durante el mandato del expresidente Alberto Fernández (2019-2023).

Participación en esta jornada electoral

Las elecciones legislativas en Argentina registraron una participación del 66 %, según datos provisionales de la Cámara Nacional Electoral, una cifra que, de confirmarse, sería la más baja en más de 40 años, desde el regreso a la democracia tras la última dictadura militar (1976-1983).

La cifra, difundida minutos después del cierre de la votación y que podría elevarse en las próximas horas, marca una caída de cinco puntos respecto al 71 % registrado en los últimos comicios legislativos, en 2021.En la elección anterior, en 2017, el número fue de 77,6 %, al igual que en 2013.

Los resultados, que se conocerán a partir de las 21 hora Argentina, revelarán el grado de respaldo de la ciudadanía a las políticas del Gobierno de Javier Milei.

La intervención de EE.UU.: Trump y Bessent

La campaña electoral se ha visto envuelta en una intervención inédita de los Estados Unidos. Al apoyo explícito de Donald Trump a Milei y las ayudas comprometidas por el Tesoro estadounidense, se sumó el chantaje de que dicho auxilio financiero se haría efectivo solo si el partido de Milei, La Libertad Avanza, gana las elecciones del domingo.

Trump llegó a decir que Argentina “se está muriendo” y que apoyaba a Milei porque le gusta como presidente, mientras que su secretario del Tesoro, Scott Bessent, fue más allá, al indicar que EE.UU. no quiere más «naciones fallidas», ni el regreso del peronismo.