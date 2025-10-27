Bucaramanga

Oficina de Pasaportes realizará jornada especial “Pequeños Viajeros” en Santander

La Oficina de Pasaportes habilitará una jornada especial para niños y jóvenes durante la última semana de octubre.

Waleska Quintero, Directora de la oficina de Pasaportes de la gobernación de Santander

01:03

Pasaportes en Cali y Valle del Cauca/ Getty Images

María Alejandra Reyes Meléndez

La jornada “Pequeños viajeros” se llevará a cabo los días lunes 27, martes 28, jueves 30 y viernes 31 de octubre, entre las 2:00 p.m. y 4:00 p.m., en las instalaciones de la Oficina de Pasaportes de Santander, ubicada en el Centro Comercial Cacique, subsótano, local 10.

Los menores deben presentar su registro civil original con espacio de notas, tarjeta de identidad (si aplica) y realizar el pago de $295.560 al finalizar el proceso de formalización. El documento podrá reclamarse 48 horas después del pago.

Los cupos son limitados, por lo que se recomienda asistir puntualmente y con la documentación completa.

Durante esta semana no se realizará la jornada “Tardes de Provincia”, debido a que la atención estará enfocada en el desarrollo de esta actividad.

Esta iniciativa busca brindar una atención ágil, cercana y oportuna a las familias santandereanas.

