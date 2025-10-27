Millonarios confirmó la baja de un jugador para la recta final del campeonato

Millonarios se mantuvo vivo matemáticamente en el presente campeonato, luego de vencer 0-1 a Santa Fe en el clásico bogotano, con un gol agónico de Cristian Cañozales a los 90+7 minutos, cuando los azules jugaban con un hombre menos.

En dicho partido, el equipo bogotano no pudo contar con Alex Castro, debido a que sufrió una molestia muscular durante el juego ante Bucaramanga. El equipo capitalino dio a conocer la gravedad de la lesión del jugador, quien seguirá siendo baja para el duelo ante Once Caldas.

“Millonarios FC informa que, luego de realizar todos los exámenes pertinentes de diagnostico, se determinó que el jugador Alex Castro sufrió una lesión miotendinosa del bíceps femoral de su pierna derecha. El jugador ya trabaja en su recuperación”, publicó el equipo a través de sus redes sociales.

Si bien no se precisa un tiempo de incapacidad, esta molestia podría mantener a Castro fuera de las canchas durante algunos días o semanas más. El extremo venía actuando como titular habitual de Hernán Torres.

¿Quién reemplazaría a Alex Castro?

Durante el clásico ante Santa Fe el puesto lo asumió Edwin Mosquera, quien podría mantenerse en ese lugar para el duelo frente al Once Caldas; no obstante, no se descarta que sea Cristian Cañozales, héroe del clásico, quien vaya de inicialista ante los de Manizales el próximo miércoles.

Millonarios se ubica en la casilla 13 de la tabla con 21 puntos y una diferencia de gol de -4, a 3 unidades de Águilas Doradas, quien es octavo. Para clasificar a los ocho, los azules deben ganar todos los partidos que le restan y esperar resultado.