Diego Arias tras goleada al DIM: “No esperábamos poder ganar con la diferencia de goles que tuvimos”

¡El clásico paisa se vistió de verde y blanco! Atlético Nacional goleó a Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot con anotaciones de Andrés Sarmiento, Andrés Román, William Tesillo y doblete de Marino Hinestroza, partido válido por el cierre de la fecha 17 de la Liga Colombiana.

Con este triunfo, Nacional es segundo en la tabla con 31 puntos, a 3 del líder que es Atlético Bucaramanga. Por su parte, Medellín, ya clasificado, cedió algunas posicions, pues cuenta con las mismas unidades que el Verdolaga, pero con + goles de diferencia.

Tabla de posiciones de la Liga colombiana: Así quedó tras goleada de Nacional a Medellín

“No esperábamos poder ganar con la diferencia de goles”

Diego Arias, director técnico de Atlético Nacional, habló en la rueda de prensa posterior al triunfo del ‘Rey de Copas’, en donde se le vio satisfecho con el resultado obtenido en el Atanasio. El entrenador le agradeció a la afición por el apoyo que le han dado al equipo durante el segundo semestre y comentó el desempeño que tuvo Hinestroza en el partido.

“El partido de hoy nos pone muy contentos, nos da mucha alegría ver a la gente disfrutar (...) agradecemos a la hinchada por el apoyo incondicional (...) estamos compitiendo, atacando de una forma en la que podemos hacerlo con unidad; afortunadamente logramos mantenerlo durante este juego y superamos a un buen equipo como es Medellín, pero estamos con los pies en la tierra”, inició reconociendo Diego Arias el apoyo de la afición Verdolaga.

Le puede interesar: Video: Wilmar Roldán llegó al Atanasio Girardot en medio de insultos de hinchas de Nacional

“Si soy sincero, no esperábamos poder ganar con la diferencia de goles que tuvimos hoy; eso es fruto del esfuerzo de los jugadores, de lo bien que interpretaron el partido, es el buen trabajo de ellos”, añadió Arias sobre el sorprendente resultado.

Por último, habló sobre Marino Hinestroza, quien marcó doblete en el clásico paisa y reconoció que el jugador a veces no logra anotar pese al buen desempeño que tiene en algunos compromisos: “Podríamos decir que después del partido hizo su gran juego, pero él ha tenido otros partidos en los que lo ha hecho muy bien y no ha marcado. Más allá de un pellizco porque no marcó, necesita un abrazo y decirle que confiamos en que va a marcar; lo hablamos y todos los compañeros confían en él”.