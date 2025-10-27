¿Lo sintió? Temblor HOY sacudió Tolima, cerca del Nevado del Ruiz: epicentro, magnitud y profundidad

Durante la tarde de lunes, 27 de octubre, el país registro movimiento telúrico en el Tolima, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), entidad que se encarga de monitorear y analizar las actividades sísmicas del país.

Si usted ha identificado que en Colombia, suele temblar todos los días, el Servicio Geológico Colombiano indica que esto se debe a que el país es uno, de los muchos que sostiene actividad sísmica activa, debido a su ubicación geológica y tectónica.

Temblor HOY 27 de octubre de 2025

Mediante su cuenta oficial de ‘X’ antes ‘Twitter’ el SGC, indicó que aproximadamente para las 1: 48 p. m. hora local, en el territorio de Tolima, exactamente en el municipio de Murillo, el cual se encuentra a 130 km de la capital departamental, Ibagué, registro un movimiento sísmico de 3.0 con una profundidad de 6 Km.

Actualización de temblores en Colombia HOY

EPICENTRO: Santa Marta - Magdalena, Colombia

FECHA Y HORA : 27/10/2025 - 12:46 AM MAGNITUD: 2.7 PROFUNDIDAD (km): 24

EPICENTRO: Lenguazaque - Cundinamarca, Colombia

FECHA Y HORA : 27/10/2025 - 11:22 AM MAGNITUD: 3.2 PROFUNDIDAD (km): 152

¿Qué precauciones tomar ante un temblor?

Si usted vive en una zona propensa a los movimientos sísmicos, debe tener en cuenta que se deben tomar ciertas precauciones para actuar de la mejor manera en una situación de riesgo, pues no hay una manera exacta para conocer cuándo se pueden presentar estos fenómenos naturales.

Qué hacer antes de: Es necesario que identifique los objetos que puedan representar un peligro durante un sismo, ya sean espejos, cuadros, lámparas, etc., también debe conocer cómo cerrar el paso de la electricidad, el gas y el agua , pues ante una emergencia, una fuga de estas puede representar un mayor peligro, finalmente tenga una reserva de alimentos no perecederos para al menos tres días.

Es necesario que durante un sismo, ya sean espejos, cuadros, lámparas, etc., también , pues ante una emergencia, una fuga de estas puede representar un mayor peligro, finalmente tenga una reserva de alimentos no perecederos para al menos tres días. Qué hacer durante: En medio de la emergencia, mantenga la calma, échese al piso, cúbrase y sosténgase fuerte bajo un lugar seguro como un escritorio o mesa . Si se encuentra en la calle, aléjese de los postes y cables eléctricos, por otro lado, si se encuentra en un carro en movimiento, pare lo más rápido posible y permanezca dentro del vehículo.

En medio de la emergencia, mantenga la calma, . Si se encuentra en la calle, aléjese de los postes y cables eléctricos, por otro lado, si se encuentra en un carro en movimiento, pare lo más rápido posible y permanezca dentro del vehículo. Qué hacer después de: En caso de quedar atrapado, evite encender fuego, evite el movimiento y cúbrase la boca, es posible que existan réplicas si es un sismo o terremoto de gran magnitud, por lo que si está a salvo, evite volver a lugares afectados y ayude a quienes puedan estar atrapados en los escombros.

¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

Aunque los temblores que se registran en el país no suelen tener movimientos intensos que escalen a la categoría de un terremoto, la realidad es que en el país es común que a diario se presenten pequeños movimientos sísmicos, principalmente en las zonas aledañas a las cordilleras.

Una de las principales razones por las que sucede esto se debe a la ubicación de nuestro país, el cual se ubica en una zona popularmente conocida como ‘Cinturón de Fuego del Pacífico’, considerada de alto riesgo sísmico, dicho sector se encuentra al borde de varias placas tectónicas que chocan entre sí.

Según información recopilada a través del SGC, en nuestro país ocurren más de 2.500 sismos en el mes, sin embargo, una gran mayoría de estos son tan pequeños que son imperceptibles; precisamente el municipio de Los Santos es el más propenso a ser epicentro de los temblores que se registran en Colombia.