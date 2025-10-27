José Luis Bohórquez encabezará la lista del Pacto Histórico a la Cámara por Boyacá, lo acompañaran

José Luis Bohórquez será cabeza de lista a la cámara por Boyacá del Pacto Histórico, Estos son los demás candidatos

Boyacá

El Pacto Histórico definió este fin de semana la conformación de su lista a la Cámara de Representantes por Boyacá para las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026. Tras la consulta interna, en la que participaron ocho precandidatos, seis de ellos fueron elegidos por los votantes del departamento para integrar la lista final.

El exalcalde de Duitama, José Luis Bohórquez López, será quien lidere la lista luego de obtener 23.023 votos, convirtiéndose en el aspirante más respaldado entre los participantes de la consulta.

Junto a él estarán:

Pedro José Suárez Vacca , actual representante a la Cámara, con 11.961 votos .

, actual representante a la Cámara, con . Pedro René Jiménez , creador de contenido digital de Paipa, con 3.126 votos .

, creador de contenido digital de Paipa, con . Nini Johanna Ángel Ávila , líder de Jenesano perteneciente a Colombia Humana, con 2.080 votos .

, líder de Jenesano perteneciente a Colombia Humana, con . Astrid Castellanos Correcha , médica y defensora de derechos humanos, exdirectora de la Casa de la Mujer de la UPTC, con 1.985 votos .

, médica y defensora de derechos humanos, exdirectora de la Casa de la Mujer de la UPTC, con . Nubia Esperanza Suárez Castañeda, lideresa de Tunja, con 1.056 votos.

Además de la elección de la lista a la Cámara, el movimiento político también definió los candidatos al Senado por Boyacá. Walter Rodríguez Chaparro, conocido en redes sociales como Me dicen Wally, alcanzó la tercera votación más alta en la consulta nacional del Pacto Histórico, con 137.821 votos, asegurando una de las posiciones en la lista al Senado. La actual senadora Aída Avella Esquivel, oriunda de Sogamoso, también continuará en la apuesta legislativa del movimiento, tras recibir 50.120 votos.