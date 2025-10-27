Dos boyacenses entre los más votados de la consulta del Pacto Histórico al Senado

Boyacá

En la exitosa consulta del Pacto Histórico donde participaron 2.737.620 personas que eligieron a Iván Cepeda como candidato de esa colectividad hubo sorpresas en los escogidos para la lista al Senado.

Una de ellas tiene que ver con la altísima votación que tuvo el boyacense, Walter Alfonso Rodríguez Chaparro, conocido en redes sociales como “Me dicen Wally” quien alcanzó 137.821 votos.

“Wally” nació en Sogamoso, hace 35 años es abogado de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC con Estudios en Escritura Creativa de la Pontificia Universidad Javeriana. Diplomado en Derecho internacional Humanitario de la UPTC, emprendedor, crítico y creativo.

En su perfil de Facebook destaca que tiene “capacidad para realizar estudios de carácter social, económico y político del contexto municipal, departamental y nacional, para proponer orientaciones de carácter estratégico. Como profesional en Derecho utiliza los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en sus estudios, para colaborar y contribuir a la eficiencia y desarrollo en el lugar donde preste sus servicios, procurando un adecuado ambiente de trabajo, que le permita un excelente desempeño de las responsabilidades adquiridas, con actitud para trabajar en forma ordenada, clara y analítica, asimila órdenes e información con gran rapidez, exactitud y responsabilidad, por ende, está en capacidad para realizar y liderar tareas consecuentes a su carrera de estudio”.

Dice en su biografía que, “ha dirigido y participado en la redacción de diversos medios de comunicación impresos y digitales. Director de medios de comunicación independientes. Periódico Pasacalles y Revista Pasacalles. Columnista de opinión política en diversos medios de comunicación nacionales. Actualmente Director, guionista y editor del Canal de Youtube “Me Dicen Wally” así como de su sección #WallyOpina”.

“Wally” pasará de hacer parte de RTVC a hacer política para lograr una curul en las elecciones legislativas de marzo de 2026.

La experimentada senadora de Sogamoso, Aída Avella Esquivel fue la otra política boyacense que se encuentra entre los 10 más votados de la consulta del Pacto Histórico al alcanzar 50.120.

Avella es psicóloga de la Universidad Nacional y cuenta con una importante trayectoria como dirigente social y política en el país. Fue constituyente de la Asamblea Nacional de 1991, concejal de Bogotá entre 1992 y 1996, y candidata a la Vicepresidencia en las elecciones presidenciales de 2014 por la alianza entre el Polo Democrático Alternativo y la Unión Patriótica. En el movimiento sindical, como trabajadora del Ministerio de Educación Nacional, ocupo varias responsabilidades destacándose como Presidenta Nacional de FENALTRASE, fundadora y directiva de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT.

Después de 17 años en el exilio, retomó la presidencia de la UP y desde 2018 es senadora del Pacto Histórico.

En marzo de 2026 Aída Avella Esquivel buscará de nuevo hacer parte del Senado de la República.