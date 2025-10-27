Influencers vs. políticos tradicionales: expertos analizan su auge tras éxito en consulta del Pacto

La política en Colombia está viviendo un cambio profundo. Las plataformas digitales y las redes sociales ya no son solo espacios para opinar o hacer activismo, sino verdaderos escenarios de poder.

El impacto de los influenciadores en la política tradicional quedó en evidencia tras la consulta del Pacto Histórico del pasado domingo, donde varios creadores de contenido lograron posiciones destacadas en las listas al Congreso.

Leer también: Quién es Iván Cepeda, nuevo candidato del Pacto Histórico: estas son sus propuestas a la presidencia

Según el analista internacional y consultor político Juan Falkonerth, este fenómeno responde a un cambio en la forma en que la ciudadanía se informa y se conecta con los discursos públicos.

“La narrativa política ha cambiado y cada vez se hace más sólida en las plataformas digitales. Los influenciadores están conquistando espacios por encima de los políticos tradicionales porque entienden las nuevas narrativas y logran viralizar mensajes, generar tendencias e incluso poner agenda”, explicó Falkonerth.

El también comunicador político Yann Basset destacó que esta tendencia no es nueva, pero sí más visible que nunca.

“Los influenciadores quedaron muy bien representados en la consulta del Pacto Histórico, con nombres como Wally, en la lista al Senado, o Lalis, en la lista a la Cámara por Bogotá”, aseguró.

Para Basset, esta tendencia continúa lo que se vio en las elecciones anteriores, cuando figuras como J.P. Hernández, Miguel Polo Polo, María Fernanda Carrascal o Susana Boreal pasaron de las redes al Congreso.

“Estos nuevos actores están demostrando que pueden convertir los likes en votos reales. Representan una nueva generación que se vincula con la política de manera distinta, a través de herramientas digitales”, afirmó.

¿Existe una ventaja frente a los políticos tradicionales?

El uso estratégico de las plataformas digitales está redefiniendo el terreno político.

Falkonerth asegura que mientras los políticos tradicionales siguen apostando por la plaza pública, los nuevos influenciadores “entienden los códigos de las redes y saben comunicar con mensajes cortos, emocionales y virales”.

Su capacidad para conectar con audiencias masivas les da una ventaja significativa.

“El escenario digital es hoy mucho más poderoso que los espacios tradicionales. Por eso, en esta consulta, vimos cómo varios influenciadores derrotaron a políticos con años de trayectoria”, agregó el analista.

La consulta del Pacto Histórico sirvió no solo para definir las listas al Congreso, sino también para confirmar un cambio de era en la comunicación política.

La conexión directa con las audiencias, el uso de formatos cortos y la inmediatez de las redes sociales están marcando la diferencia en la política colombiana.

Y aunque los expertos coinciden en que estos nuevos líderes deben fortalecer sus discursos y propuestas, lo cierto es que el poder de la narrativa digital llegó para quedarse.