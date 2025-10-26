Consulta del Pacto Histórico: Carolina Corcho ya ejerció su derecho al voto

Colombia

Este domingo 26 de octubre se están llevando a cabo las consultas del Pacto Histórico en las que la colectividad busca elegir a un candidato único a la Presidencia y también, definir cómo quedarán sus listas al Senado y la Cámara de Representantes para las elecciones del próximo año.

Hacia las 12 del mediodía la exministra y precandidata presidencial, Carolina Corcho, ejerció su derecho al voto en el Colegio Mayor San Bartolomé en el centro de Bogotá.

#POLÍTICA “Hacemos un llamado al Ministerio de Defensa, a la ciudadanía, a desarrollar esta fiesta democrática en tranquilidad. También a la Registraduría a agilizar el proceso de votación dado que hay muchas zonas del país donde la gente quiere votar pero hay muy pocas mesas”,… pic.twitter.com/edPeeR4SGV — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 26, 2025

Llamado a las autoridades

Desde allí, Corcho manifestó su inconformismo ante las alteraciones del orden público que se han registrado durante la jornada electoral e hizo un llamado a las autoridades.

“Hacemos un llamado al Ministerio de Defensa, a la ciudadanía, a desarrollar esta fiesta democrática en tranquilidad. También a la Registraduría a agilizar el proceso de votación dado que hay muchas zonas del país donde la gente quiere votar pero hay muy pocas mesas”.

Expectativas de la contienda

La exministra y precandidata habló además de sus expectativas para la jornada contienda del día de hoy y aseguró que espera resultar elegida.

“Tengo la expectativa de ganar y lograr el favor ciudadano para continuar en la representación del Pacto Histórico”.

Por último Corcho invitó a la ciudadanía a salir a votar y señaló que esta consulta del Pacto Histórico “es abierta y puede votar cualquier ciudadano que incluso si no está afiliado a la colectividad”.