Política

Consulta del Pacto Histórico: Carolina Corcho ya ejerció su derecho al voto

La exministra y precandidata también hizo un llamado a las autoridades para garantizar la seguridad y la transparencia durante la jornada electoral del día de hoy.

Consulta del Pacto Histórico: Carolina Corcho ya ejerció su derecho al voto

María Paula Pineda

Colombia

Este domingo 26 de octubre se están llevando a cabo las consultas del Pacto Histórico en las que la colectividad busca elegir a un candidato único a la Presidencia y también, definir cómo quedarán sus listas al Senado y la Cámara de Representantes para las elecciones del próximo año.

Hacia las 12 del mediodía la exministra y precandidata presidencial, Carolina Corcho, ejerció su derecho al voto en el Colegio Mayor San Bartolomé en el centro de Bogotá.

Llamado a las autoridades

Desde allí, Corcho manifestó su inconformismo ante las alteraciones del orden público que se han registrado durante la jornada electoral e hizo un llamado a las autoridades.

Hacemos un llamado al Ministerio de Defensa, a la ciudadanía, a desarrollar esta fiesta democrática en tranquilidad. También a la Registraduría a agilizar el proceso de votación dado que hay muchas zonas del país donde la gente quiere votar pero hay muy pocas mesas”.

Expectativas de la contienda

La exministra y precandidata habló además de sus expectativas para la jornada contienda del día de hoy y aseguró que espera resultar elegida.

Tengo la expectativa de ganar y lograr el favor ciudadano para continuar en la representación del Pacto Histórico”.

Por último Corcho invitó a la ciudadanía a salir a votar y señaló que esta consulta del Pacto Histórico “es abierta y puede votar cualquier ciudadano que incluso si no está afiliado a la colectividad”.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad