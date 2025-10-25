Pacto Histórico: Esta es la razón por la que no se les ha otorgado la personería jurídica

Colombia

El pasado 17 de septiembre el Consejo Nacional Electoral aprobó la unificación del Pacto Histórico como partido único, de cara al proceso electoral que se adelantará en el 2026. Sin embargo, 3 de las agrupaciones que habían hecho la solicitud fueron dejadas por fuera, el Partido Colombia Humana, el Partido Progresistas y la Minga Indígena.

Aún así, a quienes sí se les aceptó el proceso de fusión fue a la Unión Patriótica, al Polo Democrático Alternativo y al Partido Comunista Colombiano. Lo que dijo en ese momento el CNE fue que la personería de la colectividad está “condicionada a la terminación de los procedimientos sancionatorios iniciados hasta la fecha de esta decisión”.

¿En qué va el proceso?

Frente a esto, más de un mes después, desde el Pacto Histórico tienen dos versiones. La primera es que hace más o menos un mes los partidos Polo Democrático y Unión Patriótica ya se allanaron a los cargos, con el objetivo de resolver esos procesos que solicitaba el tribunal electoral.

La segunda indica que en estos partidos no tienen conocimiento de las investigaciones que pide resolver el CNE, motivo por el cual no han adelantado el proceso. Señalan de hecho que enviaron una solicitud al tribunal pidiendo que se aclare dicha situación pero aseguran que por ahora no han obtenido respuesta.

Ahora bien, hay que señalar que hasta que esto no pase, el Pacto Histórico no podrían presentar sus listas al Congreso y que se espera que el CNE emita un nuevo pronunciamiento al respecto antes del próximo 8 de noviembre, fecha en que inicia el periodo de inscripción de candidatos.