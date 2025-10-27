Gobierno invertirá más de $240.000 millones para limpiar río Magdalena

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte anunció la inversión de $248.633 millones para la vigencia 2026, con el propósito de garantizar la navegabilidad, la limpieza y el retiro de sedimentos del fondo y la operación segura del río Magdalena. De estos recursos, $206.596 millones son aportados por la Nación, lo que representa el 83% de la inversión proyectada.

“El río Magdalena volvió a ser prioridad nacional. Con esta inversión aseguramos su navegabilidad, protegemos el empleo portuario y respaldamos la competitividad del Caribe. Nuestro compromiso es garantizar un río vivo, útil y permanente para la economía y las comunidades que dependen de él”, afirmó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

Los recursos se destinarán a garantizar la operación en los tramos estratégicos del río:

$116.257 millones para el c anal de acceso al puerto de Barranquilla.

$40.853 millones para el canal navegable Barrancabermeja–Barranquilla.

Barrancabermeja–Barranquilla. $14.500 millones para el Brazo de Mompox.

También habrán recursos para el seguimiento ambiental, la seguridad fluvial, los equipos y operación continua del río.

“Con esta decisión, el Gobierno Nacional busca asegurar navegabilidad permanente, continuidad en la operación portuaria, generación de empleo, eficiencia logística y mayor competitividad para el Caribe, evitando traumatismos en el comercio exterior, protegiendo la cadena de abastecimiento y garantizando seguridad para los gremios y las comunidades ribereñas”, agregaron desde el ministerio.

“Para el 2026 ya tenemos aprobados estos recursos a través del presupuesto. Son recursos de inversión para el dragado de mantenimiento y también para el canal de acceso al puerto, para el canal de Barranquilla-Barrancabermeja y para el brazo de Mompóx. Con estos recursos garantizamos que ese corredor fluvial que es el principal en Colombia, el de Río Magdalena, siga avanzando en la navegabilidad y como consecuencia de ello también en la competitividad. Necesitamos seguir protegiendo e impulsando la economía en toda la zona y garantizar la movilidad fluvial”, agregó la Ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

Desde Cartagena zarpó AmaMelodía, segundo crucero de lujo que navega el río Magdalena

Cartagena de Indias sigue creciendo como punto de zarpe de cruceros. El Muelle de La Bodeguita ha desplegado toda su capacidad logística para recibir la operación de embarque y zarpe del crucero fluvial AmaMelodía, segunda embarcación de lujo de la naviera AmaWaterways que ofrece una experiencia de navegación por el río Magdalena, hasta Barranquilla. El barco atracó en el muelle y zarpó con los primeros cruceristas para un recorrido de siete días y ocho noches.

“Cartagena avanza con celeridad ratificándose como un destino turístico que genera confianza y que brinda respaldo institucional. Damos la bienvenida a AmaMelodía, el segundo crucero de lujo cuyos cruceristas se embarcan en nuestra ciudad para recorrer la cuenca del Magdalena. Hemos dispuesto del Muelle de La Bodeguita para que realicen el alistamiento, el embarque y el zarpe, con toda la capacidad operativa que tiene su personal. Seguimos avanzando, como la Superciudad que somos”, declaró el alcalde Dumek Turbay Paz.

Dato de AmaMelodía

AmaMelodía es un barco con capacidad para 64 pasajeros, más 36 tripulantes: 8 náuticos y 28 hoteleros. Cuenta con 32 habitaciones diseñadas para maximizar la visual al río Magdalena, principal afluente de Colombia desde los dos estilos de balcones: francés y exterior, las cuales tienen una superficie de entre 22 y 28 m². Durante el recorrido, los cruceristas tendrán la oportunidad de conocer municipios de 3 departamentos, degustar su gastronomía y apreciar su cultura y folclor.