Desde Cartagena zarpó AmaMelodía, segundo crucero de lujo que navega el río Magdalena

Cartagena

Cartagena de Indias sigue creciendo como punto de zarpe de cruceros. El Muelle de La Bodeguita ha desplegado toda su capacidad logística para recibir la operación de embarque y zarpe del crucero fluvial AmaMelodía, segunda embarcación de lujo de la naviera AmaWaterways que ofrece una experiencia de navegación por el río Magdalena, hasta Barranquilla. El barco atracó en el muelle y zarpó con los primeros cruceristas para un recorrido de siete días y ocho noches.

Con el respaldo de la Alcaldía de Cartagena, desde Corpoturismo, administradora del muelle, esta operación entra a fortalecer la capacidad logística del destino para ser punto de zarpe y retorno de nuevas experiencias turísticas para viajeros internacionales, que encuentran en La Heroica una oferta que complementa su decisión de compra, fundamentada en la cultura, el patrimonio y la diversidad de planes previo al embarque o posterior al retorno del recorrido. A esto se suma la gran conectividad aérea de la ciudad, que permite el arribo rápido y seguro desde distintas latitudes, especialmente de Norteamérica.

“Cartagena avanza con celeridad ratificándose como un destino turístico que genera confianza y que brinda respaldo institucional. Damos la bienvenida a AmaMelodía, el segundo crucero de lujo cuyos cruceristas se embarcan en nuestra ciudad para recorrer la cuenca del Magdalena. Hemos dispuesto del Muelle de La Bodeguita para que realicen el alistamiento, el embarque y el zarpe, con toda la capacidad operativa que tiene su personal. Seguimos avanzando, como la Superciudad que somos”, declaró el alcalde Dumek Turbay Paz.

Dato de AmaMelodía

AmaMelodía es un barco con capacidad para 64 pasajeros, más 36 tripulantes: 8 náuticos y 28 hoteleros. Cuenta con 32 habitaciones diseñadas para maximizar la visual al río Magdalena, principal afluente de Colombia desde los dos estilos de balcones: francés y exterior, las cuales tienen una superficie de entre 22 y 28 m². Durante el recorrido, los cruceristas tendrán la oportunidad de conocer municipios de 3 departamentos, degustar su gastronomía y apreciar su cultura y folclor.

“La llegada de un segundo crucero de AmaWaterways a operar desde el Muelle de La Bodeguita se convierte en un importante reto logístico que hemos asumido con la más grande responsabilidad, considerando la alta confianza demostrada en nuestro destino al elegirnos como para su primer proyecto en Sudamérica como punto de zarpe y regreso. Hasta el momento, el muelle ha realizado 15 operaciones exitosas con AmaMagdalena, cada 15 días, por lo que, estamos listos para seguir adelante con AmaMelodía. Nuestro muelle ofrece múltiples ventajas: la principal, un arribo directo al Centro Histórico de Cartagena, desde el cual pueden acceder a los conocidos atractivos de la ciudad, que permite vivir una experiencia de gran nivel. Este proyecto ha contado con el decidido apoyo del alcalde Dumek Turbay, cuya visión y compromiso han sido fundamentales para fortalecer la articulación institucional que hace posible operaciones de este nivel”, expresó Liliana Rodríguez Hurtado, presidente ejecutiva de Corpoturismo.